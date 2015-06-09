تجديد حبس سائق لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة بقصر النيل

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنح قصر النيل حبس سائق 15 يومًا، لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة، واعترف المتهم بحيازته للمضبوطات للاتجار بها.

كان ضباط مباحث قسم شرطة قصر النيل بالقاهرة، قد تمكنوا من القبض على "أحمد.ع.ا"، 46 سنة، سائق أثناء استقلاله السيارة رقم ج ع 9519 ماركة ميتسوبيشى لانسر "مستأجرة"، وبحوزته سلاح نارى "بندقية خرطوش" و2000 قرص مخدر.

وبمناقشته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح النارى بقصد الدفاع، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.