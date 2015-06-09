دنيا بطمة: رحلت عن بلاتنيوم وزوجي يدير أعمالي

صرحت الفنانة دنيا بطمة لـ"سيدتي نت" أنها تستعد لطرح ألبومها الجديد وبالإضافة إلى فيديو كليب لإحدى الأغنيات.

وقالت دنيا: "أستعد لطرح ألبوم مغربي بالكامل سيكون هدية لجمهوري في المغرب والوطن العربي بشكل عام، فضلاً عن طرح الفيديو كليب الخاص بأغنية "مزيان واعر"، وهي أغنية إيقاعية من كلمات وألحان توفيق المغربي وتوزيع مهند خضر، فيما سيصبح الفيديو الكليب متاحاً للجمهور عقب شهر رمضان المبارك"، وأوضحت أن الأغنية رومانسية وكلماتها باللهجة المغربية البسيطة التي تعتمد على مصطلحات سهلة للفهم، تخاطب المغاربة وأيضاً متابعي دنيا من مختلف الدول العربية، وتم تصويرها في مراكش بإدارة المخرج أنور الأمير.

وبعد تركها شركة "بلاتنيوم ريكوردز"، قالت دنيا أن إدارة أعمالها الأن بمعية زوجها محمد الترك.

أما عن فكرة دخول مجال التمثيل كبقية زميلاتها في الوسط الفني، أوضحت دنيا: "خطوة مستبعدة حالياً ولكن ما تدري الزمن شنو يسوي، يمكن مستقبلاً ولكني حالياً أركّز على الغناء لأثبت وجودي في الساحة بصورة أكبر".

يذكر أن دنيا بطمة كانت ضيفة مميزة للمرة الثانية على التوالي في مهرجان "موازين ايقاعات العالم" في دورته 14 يوم 5 حزيان/يونيو.

وكانت الدورة الثامنة عشرة من مهرجان الموسيقى الدولي قد انطقلت برعاية وزير الإعلام وزير الدولة لشوؤن الشباب الشيخ سلمان صباح السالم الحمود الصباح، على خشبة مسرح الفنان عبدالحسين عبد الرضا في منطقة السالمية والذي استمرت فعالياته أسبوعاً إلى السابع من الشهر الجاري، حيث كانت البداية مع أمسية لتكريم الشاعر القدير عبد اللطيف البناء وفاءً لما قدمه من عطاء على مدار سنوات من مشواره الفني، ولمساهمته البارزة في الأغنية الكويتية، وبصمته المتميزة على صعيد الأعمال الوطنية والعاطفية والاجتماعية والإنسانية والرياضية.

وشهد الحفل حضوراً جماهيرياً كبيراً تقدمه الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب المهندس علي اليوحة، والأمين العام المساعد لقطاع الفنون محمد العسعوسي، ومدير المهرجان سعود المسعود، إضافة إلى مجموعة من رواد الأغنية الكويتية منهم يوسف المهنا، وبدر بورسلي، وغنام الديكان، ومصطفي أحمد، وناشي الحربي، ومحمد البلوشي، وسامي العلي وآخرون، في حين قدمت فقرات الحفل المذيعة سودابة علي، بينما تصدى لإحيائه ثلاثة من النجوم الشباب في ظل توجه المجلس لترسيخ مبدأ تعاقب الأجيال حيث شدا كل منهم بمجموعة من أغنيات نجوم الأغنية الخليجية التي صاغها المكرم الشاعر عبد اللطيف البناي، وهم الفنان ماجد المخيني، والفنان عي عبد الله بينما كانت مسك الختام الفنانة دنيا بطمة وذلك بقيادة المايسترو أيوب خضر.

وكانت البداية مع إطلالة الفنان الشاب ماجد المخيني، الذي قدم أغنية "تناظر الساعة" من ألحان أنور عبدالله، من أغاني الفنانة الإماراتية أحلام، ثم غنّى "وداعية" واحدة من روائع الفنان القدير عبد الكريم عبدالقادر، من ألحان يوسف المهنا، ليكون مسك ختام وصلة الفنان المخيني مع أغنية "الله أمر" من ألحان المهنا وهي من أغاني الفنان القدير عبد المحسن المهنا، وتميز المخيني بأداء الصوتي الجميل المقنع والواثق بقدراته.

أما الفنان الشاب علي عبدالله استقبله الجمهور بحفاوة كبيرة بعد إطلالته على المسرح إذ حلّق في سماء الغناء، ولامس صوته العذب مشاعر الحضور، فأثار حماستهم وكسب تفاعلهم و قدم على التوالي أغنيتي "حاسب الوقت" و"أرجوك" للفنانة الراحلة رباب، لختتم عبدالله وصلته بأغنية "مشتريه" من أبرز أغاني الفنان الكبير عبدالكريم عبدالقادر، التي لحنها أحمد عبدالكريم.

وترقب الجمهور إطلالة الفنانة المغربية دنيا بطمة، التي صعدت خشبة المسرح لتحظى باستقبال حافل من الحضور وبدأت النجمة المغربية التي تميزت في اللون الخليجي بأغنية "تبرا"، إحدى روائع الفنانة الكويتية نوال، قدمت بعدها أغنية "قول عني ما تقول" من ألحان أنور عبدالله ومن أغاني الفنانة الإماراتية أحلام، واصلت بطمة حضورها القوي وسط تفاعل الحضور، وغنت "يبقي السماح" من أغاني الفنان الكبير نبيل شعيل، فيما كان مسك الختام مع أغنية "على أيش أنتفاهم" للفنان الكبير عبدالله الرويشد.

وجاء حديث دنيا بطمة مع "سيدتي" على هامش مشاركتها في حفل افتتاح المهرجان الدولي للموسيقى الذي نظمته الكويت خلال الفترة من 2 إلى 7 حزيران/يونيو الجاري.

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