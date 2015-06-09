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يارا صبري وزوجها يؤسّسان أول مكتبة عربيّة في اسطنبول

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يارا صبري وزوجها يؤسّسان أول مكتبة عربيّة في اسطنبول يارا صبري وزوجها يؤسّسان أول مكتبة عربيّة في اسطنبول

الإثنين 08-06-2015 23:48

مشروع ثقافي سوري جديد سيرى النّور قريباً في مدينة اسطنبول التركية، حيث سيقوم مجموعة من الفنانين والمثقفين السوريين بافتتاح أول مكتبة عربية في المدينة تحت اسم مكتبة "صفحات".
وسيتم افتتاح مكتبة "صفحات" في الثاني عشر من الشهر الحالي، ومن المؤسسين لها يارا صبري، وماهر صليبي، وسامر القادري، وجلنار حاجو، وأليسار حسن، وزينب سيفدة باكسو، وعبير علي، وفراس فياض.
وتتضمن المكتبة قسمين (مكتبة + كافيه)، وتهدف لتوفير الكتب العربية المتنوعة للجالية العربية في اسطنبول، وتضم كتباً دينيّة وفنيّة وفكريّة واجتماعيّة، وكتب للأطفال بالإضافة لكتب متنوّة باللغات الإنكليزية والتركية والفرنسية.

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