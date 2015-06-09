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بالصور: عائلة براد وأنجلينا تسافر في الدرجة الاقتصادية

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الثلاثاء 09-06-2015 01:16

برغم أنّ عائلة النجمة العالمية Angelina Jolie وزوجها النجم الشهير Brad Pitt من أهمّ وأشهر العائلات عالمياً، فإنّ ذلك لم يمنعها من السفر في الدرجة الاقتصادية.

وتخلّت العائلة عن ترف السفر بطائرة خاصّة لتستقلّ طائرة تابعة للخطوط الجوية الفرنسية في مقاعد الدرجة الاقتصادية، من أجل المحافظة على تواضع أولادهما الستة، على ما يبدو.

وسافر النجم البالغ من العمر 51 عامأً برفقة زوجته البالغة من العمر 40 عاماً وأولادهما الستة من الولايات المتحدة الأمريكية متّجهين إلى فرنسا، حيث حطت الطائرة في باريس، قبل أن تنتقل العائلة في رحلة عائليّة إلى مدينة "نيس" جنوب فرنسا.

وشوهد Brad وAngelina ، بالإضافة إلى أولادهما الستة يغادرون مطار لوس أنجلوس الدولي متّجهين إلى فرنسا كأيّ عائلة عادية، وكان أولادهما ممسكين بأيدي بعضهم البعض.

يُذكر أنها المرة الثانية التي يُرصد فيها الثنائي يختلطان بركاب طائرة لدى سفرهما.

 

 

 

 

 

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