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رغم مرضه نور الشريف يرافق شقيقة بوسي في رحلة علاجها

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رغم مرضه نور الشريف يرافق شقيقة بوسي في رحلة علاجها رغم مرضه نور الشريف يرافق شقيقة بوسي في رحلة علاجها

الثلاثاء 09-06-2015 01:48

على الرغم من أزمته الصحية الشديدة التي يعاني منها النجم المصري نور الشريف منذ سنوات، إلا أن هذا لم يمنعه من السفر مع زوجته بوسي وشقيقتها الفنانة المعتزلة نورا إلى لندن، لتجري نورا عملية جراحية.

وكانت نورا قد ساندت نور الشريف كثيراً خلال أزمته الصحية، ولم تتركه بالنظر للعلاقة القوية التي تربطهما، حتى قبل أن يعود الشريف إلى زوجته بوسي، حيث احتفظا بصداقتهما على مدار سنوات طويلة.

 

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