حظك اليوم الثلاثاء 9 – 6 - 2015

1- حظك اليوم برج الحمل يوم الثلاثاء 9 – 6 - 2015

>يتمتع مواليد هذا البرج بالسحر والجاذبية اللتين تجعلان منه قائدا طبيعيا يسعى الناس إليه وهو يملك الطاقة والأفكار والشجاعة للدخول فى المجالات التجارية الصعبة، يملك تأثيرا قويا على الآخرين، ويبدون سعداء عندما يقوم بإدارة أمورهم .

توقع ماجى فرح لأصحاب برج الحمل على مستوى العلاقات الاجتماعية والعاطفية

>أنت شخصية محبوبة ولابد من استغلال هذا فى تعاملاتك التجارية الناجحة، وأنت ناجح أيضا فى علاقاتك العاطفية.

2- حظك اليوم برج الثور يوم الثلاثاء 9 – 6 - 2015

>مولود برج الثور زوج طيب كريم، بعامل زوجته معاملة حسنة ، وينطبق هذا على زوجة الثور أيضا، وفى حال الغضب يتحول إلى إنسان صعب عنيد، يحب البيت وينشد الراحة والهدوء لأنه يقدس الحياة العائلية.

توقعات ماجى فرح لبرج الثور على المستوى العاطفى والعلاقات مع الآخرين .

>شخصيتك الطيبة والعطوفة تجعل منك زوجا أجمل ما يكون وأبا ناجحا أيضا

3- حظك اليوم برج الجوزاء يوم الثلاثاء 9 – 6 – 2015

>عندما يأتى الحب لرجل وامرأة برج الجوزاء يحيط حبيبه بالدفء والحماية ويستطيع أن يعبر عن حبه بألف طريقة، مواليد برج الثور يتوددون إلى الحبيب بغرابة غير معتادة وفى الغالب تنقصه الرومانتيكية.

توقعات ماجى فرج لمواليد برج "الجوزاء " على المستويين العاطفى والتعامل مع الآخرين

>أنت حبيب وشريك رائع لشريكك، ولكن يعيبك عدم البوح بهذا الحب، كما أن الشجاعة تنقصك فى إدارة أمور حياتك العملية.

4-حظك اليوم برج السرطان يوم الثلاثاء 9 – 6 - 2015

>كل ما له علاقة بالصورة والخيال يناسب تماما مولود برج السرطان كالتصوير أو السينما والشعر أو كتابة القصص، هو أيضا بارع فى الاتصال بالناس لهذا يستطيع أن ينجح بالمهن العامة ذات الارتباط بالجمهور.

توقعات ماجى فرح لأصحاب برج السرطان على مستوى الحياة العملية والعاطفية

> تأثيرك على من حولك رائع ومهم، ولك كاريزما مهمة وغالبا يتهمك البعض بالغرور ، ولكن هذه صفة ليست من صفاتك، لأنك دائما مشغول بالكتابة وتنفرد بنفسك لأوقات طويلة.

5 - حظك اليوم برج " الأسد " يوم الثلاثاء 9 – 6 - 2015

>رجل المشاريع الكبرى يحب النجاح ويكره الفشل عندما تتوفر لمشاريعه القوى والكفاءات اللازمة يكتب له النجاح، لديه طموحات سياسية، ويمكن أن يمهتن المهن التى تشد انتباه الجمهور مثل المصارف والأعمال التجارية.

توقعات ماجى فرح لأصحاب برج الأسد على مستوى الحياة العملية والعاطفية

> أنت ناجح فى أعمالك ويحسدك الكثيرون من زملائك بالعمل، وحياتك العاطفية تتطلب المزيد من الاهتمام لأنك مهتم بأعمالك أكثر.

6- حظك اليوم برج العذراء يوم الثلاثاء 9 – 6 - 2015

>نجاحات برج العذراء فى مجال العمل كثيرة هو يبرع فى المهن التى تتطلب دقة فى الحسابات والتحضير والترتيب من المحاسب إلى الصيدلى فالمجال واسع أمامه هو موظف متكامل يخطط دائما للنجاح.

توقع ماجى فرح لأصحاب برج العذراء على مستوى الحياة العملية والعاطفية

>حياتك فى العمل مستقرة ومهمة وأنت ناجح وتحاول أن يكون المحيطون بك ناجحين

>الحياة العاطفية لك تتطلب المزيد من الاهتمام بالرغم من إنك إنسان محب.

7- حظك اليوم برج الميزان يوم الثلاثاء 9 – 6 - 2015

>مولود برج الميزان معروف بكسله لكن كسله غريب، أحيانا نراه يعمل طوال اأمسبوع دون راحة أو توقف وفجأة تراه يتملل بعد القيام بعمل سهل هو بحاجة إلى من يخدمه دائما ويلبى رغباته ومطالبه ينفعل بسرعة ويهدأ بعد لحظات وكأن شيئا لم يكن .

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الميزان على مستوى الحياة العملية والعاطفية

>شخصيته مذبذبة غير مفهومة بالمرة تارة نجده رائعا، وتارة نجده غير ذلك، هذا النوع من الناس غير ناجح فى الحب أو العمل.

8- حظك اليوم برج العقرب يوم الثلاثاء 9 – 6 - 2015

>طموح ينتظر الفرصة المواتية للوصول إلى أكبر المناصب التى يعتقد أنها تليق به ولكن بثقة، لا يمتدح أحد لكسب الود فالإطراء الكاذب ليس من طبعه إذا قال كلمة فإنه يقصدها بالفعل وهو يجذب إليه أصدقاء مخلصين دائما.

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج العقرب على مستوى الحياة العملية والعاطفية

>شخصية دؤوبة وتفعل الكثير من أجل الوصول لهدفه، مخلص لما يفعل وناجح فى حبه وعلاقاته العاطفية

9- حظك اليوم برج القوس يوم الثلاثاء 9 – 6 - 2015

>مولع بالسفر والتنقل من النادر أن يستقر فى مكان واحد صاحب روح خفيفة ومرحة، القوس لا يقنع إلا بالشىء الملموس والمحسوس يواجه مشاكله ببرود أعصاب وصبر لكنه يغضب ويثور إذا تحداه أحد أو عكر مزاجه.

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج القوس على مستوى الحياة العملية والعاطفية. حاول أن تكون شخصية قوية، بالرغم من أنك شخصية مرحة وخفيفة هذا يقلل من علاقتك العاطفية حاول أن تكون أكثر رومانسية.

10- حظك اليوم برج الجدى يوم الثلاثاء 9 – 6 - 2015

>مولود برد الجدى يتحمل مسئولية أى عمل يقوم به ويعرف تماما ماذا يريد، هو مادى منظم ويسعى دائما للوصول إلى أعلى المراكز الاجتماعية.

توقعات ماجى فرح لأصحاب برج الجدى على مستوى الحياة العاطفية والعلاقة مع الآخرين

>شخصية مستقرة ونبيلة ناجح فى عمله وحياته العاطفية

11- حظك اليوم برج الدلو يوم الثلاثاء 9 – 6 - 2015

>إذا أراد اختيار صديق يأخد وقته الكافى ولا يستعجل الأمور ويدقق كثيرا قبل أن يعطى الصديق ثقته لذلك نجد أصدقاءه قليلى العدد.

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الدلو على مستوى الحياة العملية والعاطفية.

>عليك الاهتمام بحياتك أكثر من ذلك، هدوءك وقراراتك البطيئة يمكن أن تمثل لك مشكلة .

12- حظك اليوم برج الحوت يوم الثلاثاء 9 – 6 - 2015

>مولود برج الحوت يرى العالم من منظور وردى ويرسل له كل شىء جميل رائع، غضبه سطحى قصير شبيه بدوائر الماء عند رمى حجر فيها إذ سرعان ما تتلاشى هذه الدوائر ويستعيد سطح الماء هدوءه وسكونه.

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الحوت على مستوى الحياة العملية والعاطفية

>شخصيتك بيضاء وطبيعتك صافية غضبك بسيط ويأخذ وقته وينتهى، ولهذا فإنك محبوب ومقدر من المحيطين بك.