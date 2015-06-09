تسمم 33 سعوديا ووفاة 4 أطفال بسبب "مبيد حشرى" بأحد الفنادق فى إيران

ذكرت وكالة أنباء فارس أن 33 مواطنا سعوديا أصيبوا وأربعة أطفال لقوا مصرعهم فى تسمم بأحد الفنادق بمدينة مشهد الإيرانية، وذلك بعد استخدام مبيد حشرى غير مسموح به لمكافحة الحشرات فى غرفهم الفندقية.

وقال رئيس اتحاد الفنادق فى محافظة خراسان محمد قانعى، إن رش المبيدات يعد من ضمن الإجراءات لمكافحة الحشرات فى الفنادق، لكنه جرى استخدام مبيد غير مسموح به لهذا الغرض فى فندق، توحيد، لافتا إلى أن "مدير الفندق قيد الاعتقال لدى السلطة القضائية وأن ملف الحادث يخضع للتحقيق".

من جهتها نقلت "سبق" السعودية على لسان القنصل السعودى بالإنابة فى مشهد، عبد الله الحمرانى قوله: "التحقيقات ما زالت جارية لكشف كامل ملابسات الحادثة، والتقرير الأولى للطبيب المعالج يوضح أن الحادثة بسبب تسمم، مع وجود احتمالين، أحدهما ضعيف بأن التسمم غذائى، بينما يُرجح الاحتمال الآخر، وهو أن التسمم كيميائى".

وتابع الحمرانى، قائلا: "إن القنصلية باشرت حادث التسمم لكامل قاطنى الدور الرابع من فندق التوحيد، وهم سعوديون، وأشرفت على نقلهم لأكبر مستشفيات المدينة، هو مستشفى إمام رضا، كما تمت متابعة حالاتهم أولاً بأول، وزيارتهم، وتعزيتهم، وتوفير كامل الإمكانات لذويهم من سيارات وسائقين ومترجمين وبعض الاحتياجات الأخرى".