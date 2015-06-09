أخبار عاجلة

فيديو| مرتضى منصور: «كنت نائمًا.. لم أقرر الانسحاب من الدوري» -
مساء dmc - وزير التجارة والصناعة يرأس وفد مباحثات في وزارة التجارة الأمريكية لبحث التعاون الاقتصادي -
شيري ستوديو - السوبر ستار " شيرين عبد الوهاب " تشعل المسرح بأغنية " أه يا ليل " -
مساء dmc - مصر تدين القصف العشوائي لخان شيخون في إدلب السورية .. وتغيير موقف ترامب -
مساء dmc - الأزهر يجدد دعمه لتحركات القيادة السياسية والدولة في مكافحة الإرهاب والقضاء عليه -
شيري ستوديو - العرض الأخير في شيري ستوديو ... عرض في قمة الإبداع -
بدء تحديث بيانات البطاقات التموينية بالقاهرة الاثنين المقبل -
بدء تحديث بيانات البطاقات التموينية بالقاهرة الاثنين المقبل -
شيري ستوديو - النجم / باسل خياط ... عندما أرى صورة التين الشوكي أبكي لأني كنت أبيع التين الشوكي -
شيري ستوديو - شيرين عبد الوهاب ... أي حد يلعب في شعري أنام على طول -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

تسمم 33 سعوديا ووفاة 4 أطفال بسبب "مبيد حشرى" بأحد الفنادق فى إيران

Google+ Print
تسمم 33 سعوديا ووفاة 4 أطفال بسبب "مبيد حشرى" بأحد الفنادق فى إيران تسمم 33 سعوديا ووفاة 4 أطفال بسبب "مبيد حشرى" بأحد الفنادق فى إيران
ذكرت وكالة أنباء فارس أن 33 مواطنا سعوديا أصيبوا وأربعة أطفال لقوا مصرعهم فى تسمم بأحد الفنادق بمدينة مشهد الإيرانية، وذلك بعد استخدام مبيد حشرى غير مسموح به لمكافحة الحشرات فى غرفهم الفندقية.

وقال رئيس اتحاد الفنادق فى محافظة خراسان محمد قانعى، إن رش المبيدات يعد من ضمن الإجراءات لمكافحة الحشرات فى الفنادق، لكنه جرى استخدام مبيد غير مسموح به لهذا الغرض فى فندق، توحيد، لافتا إلى أن "مدير الفندق قيد الاعتقال لدى السلطة القضائية وأن ملف الحادث يخضع للتحقيق".

من جهتها نقلت "سبق" على لسان القنصل السعودى بالإنابة فى مشهد، عبد الله الحمرانى قوله: "التحقيقات ما زالت جارية لكشف كامل ملابسات الحادثة، والتقرير الأولى للطبيب المعالج يوضح أن الحادثة بسبب تسمم، مع وجود احتمالين، أحدهما ضعيف بأن التسمم غذائى، بينما يُرجح الاحتمال الآخر، وهو أن التسمم كيميائى".

وتابع الحمرانى، قائلا: "إن القنصلية باشرت حادث التسمم لكامل قاطنى الدور الرابع من فندق التوحيد، وهم سعوديون، وأشرفت على نقلهم لأكبر مستشفيات المدينة، هو مستشفى إمام رضا، كما تمت متابعة حالاتهم أولاً بأول، وزيارتهم، وتعزيتهم، وتوفير كامل الإمكانات لذويهم من سيارات وسائقين ومترجمين وبعض الاحتياجات الأخرى".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
وزراء كهرباء السعودية والإمارات وقطر يصلون القاهرة

وزراء كهرباء السعودية والإمارات وقطر يصلون القاهرة

حدث في السعودية: اكتشاف «لمبة كهربائية» في بطن مريض موجودة منذ 10 سنوات

حدث في السعودية: اكتشاف «لمبة كهربائية» في بطن مريض موجودة منذ 10 سنوات

الوليد ابن طلال يبيع مشروعا للجيش المصرى في صفة سرية تامة والصحافة السعودية تكشف التفاصيل

الوليد ابن طلال يبيع مشروعا للجيش المصرى في صفة سرية تامة والصحافة السعودية تكشف التفاصيل

السعودية تقدم إغراءات للمقيمين المصريين مقابل الرحيل

السعودية تقدم إغراءات للمقيمين المصريين مقابل الرحيل