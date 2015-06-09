الطيران العراقى يقتل 16 من داعش ويدمر عددًا من مقرات وسيارات التنظيم

قصف طيران الجيش العراقى مساء أمس الاثنين سيارتين تحمل كل منهما رشاشا أحاديا، وقتل 16 من عناصر تنظيم "داعش" فى حقول "عجيل" النفطية بمحافظة صلاح الدين ضمن قطاع عمليات دجلة.

وذكرت وزارة الدفاع العراقية أن طيران الجيش دمر أيضا موقعا لداعش استخدمه لإطلاق قذائف الهاون على القطاعات العسكرية جنوب جسر الشيحة بالأنبار غربى العراق وقتل من كانوا بالموقع.

كما دمر طيران الجيش العراقى سيارة مفخخة وسيارة أخرى تحمل عناصر من داعش، مما أسفر عن مقتلهم خلال تحركهم على الطريق الإستراتيجى الرابط بين بيجى بصلاح الدين وحديثة بالأنبار، فيما دمر طيران القوة الجوية العراقية سيارة تحمل مدفعا من عيار 23 مم بقرية المنسية، إضافة إلى مقر لعناصر داعش بالمنطقة.

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