دراسة: قيمة ميسي السوقية تبلغ ضعف رونالدو

(إفي): قالت دراسة أجرتها شركة سويسرية أن قيمة الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي فاز هذا الموسم بثلاثية الليجا وكأس الملك ودوري الأبطال مع ناديه برشلونة الإسباني، تبلغ ضعف غريمه البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد.

وتقدر الدراسة، التي أجراها مرصد نوشاتيل لكرة القدم بسويسرا قيمة ميسي السوقية بحوالي 255.3 مليون إلى 280.8 مليون يورو.

ويأتي البلجيكي إدين أزا لاعب تشيلسي الإنجليزي في المركز الثاني بقيمة تتراوح من 135.4 إلى 148.9 مليون يورو ثم كريستيانو ثالثا بـ113.3 مليون و124.7 مليون يورو.

ويتم النظر للقيمة السوقية في هذه الدراسة بناء على عدة عوامل منها المستوى الرياضي والسن ومدى التعاقد والألقاب والانجازات والمراكز.

ويعد العامل العمري بالنسبة لكريستيانو، اللاعب الوحيد الموجود في أول 20 مركزا الذي يبلغ عمره 30 عاما أو أزيد، من أهم الأسباب التي أدت لخفض قيمته السوقية المفترضة.

وفي المركز الرابع جاء البرازيلي نيمار لاعب برشلونة (89.6-98.5 مليون يورو) وفي الخامس الأرجنتني سيرخيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي الانجليزي (78.2-86 مليون يورو).