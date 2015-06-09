منصور بن محمد يفتتح معرض ومؤتمـر الحكومة الذكية الأول

استجابة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالتحول من الحكومة الإلكترونية نحو الحكومة الذكية من خلال تفعيل جميع المبادرات والأنشطة الهامة في مجال الخدمات الذكية افتتح سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم أمس فعاليات معرض ومؤتمر الحكومة الذكية الأول الذي يستمر حتى الـ10 من يونيو الجاري وبمشاركة واسعة من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية في الدولة وبعض الجهات الخاصة، وذلك في مركز دبي التجاري العالمي.

وقام سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم بجولة شملت الأجنحة المشاركة كافة في المعرض رافقه خلالها هلال سعيد المري مدير عام دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي الرئيس التنفيذي لمركز دبي التجاري العالمي وعدد من المسؤولين.

واستمع سموه من القائمين على المعرض عن أحدث ما توصلت إليه الخدمات والتطبيقات الذكية للجهات المشاركة في معرض ومؤتمر الحكومة الذكية وأعرب سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم عن اعجابه بالمعرض والتطبيقات الذكية التي تعرف عليها في منصات الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية المشاركة في المعرض متمنياً سموه للمعرض النجاح.

خدمات

وأكد ممثلو الجهات الحكومية الذين التقتهم «البيان» أن هناك توجهات لتقديم الخدمات من خلال نافذة واحدة وعبر تطبيق واحد في كل من الفجيرة وأيضاً أم القيوين، مشيرين إلى أن هناك تنافساً كبيراً بين الدوائر الحكومية في عملية التحول الذكي لتسهيل الخدمات المقدمة على المتعاملين، منوهين في الوقت ذاته بأن الخدمات الذكية تتمتع بدرجة عالية من الأمان والخصوصية.

ويعتبر معرض ومؤتمر الحكومة الذكية معرضاً ترويجياً يستخدم وسائل الإعلام المختلفة للتعريف بالخدمات التي تقدمها الوزارات والدوائر الحكومية الاتحادية والمحلية والتركيز على التحول الذكي في الدولة ويهدف إلى دعم جميع المؤسسات الحكومية في التحول للحكومة الذكية وتسليط الضوء على خدماتها الذكية إضافة لتوعية الجمهور بأهمية هذه الخدمات في اختزال وتوفير الوقت والتوعية بمبادئ الحكومة الذكية وأهدافها وخدماتها وتطبيقاتها في الحياة اليومية.

وسائل مرئية

وتم تجهيز القاعات «2 و3 و4» والخاصة بفعاليات معرض ومؤتمر الحكومة الذكية، بالوسائل المرئية لإتاحة فرصة أكبر للجهات المشاركة لنشر الإعلانات التوعوية والشروح الخاصة بتطبيقاتها داخل وخارج مساحة العرض للتفاعل مع أكبر عدد من الجمهور اضافة لنقل فعاليات المعرض والمؤتمر على الهواء مباشرة من العديد من أهم القنوات التلفزيونية.

وقال محمد خليفة المرر رئيس معرض ومؤتمر الحكومة الذكية إن المعرض يأتي استجابة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالتحول نحو الحكومة الذكية.

وأضاف أن إدارة معرض ومؤتمر الحكومة الذكية تنجز النسخة الأولى في هذا المشروع سعياً منها إلى المساهمة في خدمة المجتمع المدني وتسليط الضوء على انجازات الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية.

ورش عمل

وانعقدت في القاعة 2 فعاليات مؤتمر الحكومة الذكية واستهلت جلسات وورش العمل بالتعريف بالخدمات الذكية لغرفة دبي تلتها مؤسسة محمد بن راشد للإسكان في الجلسة الثانية وسوق أبوظبي للأوراق المالية في الجلسة الثالثة واختتمت بمركز تنظيم النقل بسيارات الأجرة وفي اليوم الثاني ستنطلق فعاليات المؤتمر مع وزارة المالية تليها بلدية عجمان والاتحاد النسائي العام ثم الأرشيف الوطني وتأتي هذه الورش بهدف التعريف بكيفية التعامل مع التطبيقات الذكية في هذه الجهات مما يساهم ويساعد على اختصار الوقت والجهود لتحقيق حياة أكثر سهولة وصولاً للغاية المرجوة وهي إسعاد الناس.

100 خدمة ذكية

وقال المهندس خالد سلطان الشامسي مدير عام حكومة أم القيوين الالكترونية إن ثمة توجها لحكومة أم القيوين بأن يتم تقديم الخدمات من خلال نافذة واحدة وعبر تطبيق واحد، وسوف يتم خلال المعرض اطلاق فكرة الخدمات الموحدة لجميع الدوائر الحكومية في الامارة، لافتا إلى أن هناك توجهاً في استخدام بطاقة الهوية بحيث يتم التعرف على الشخص من خلال البطاقة ويتم الدفع للخدمات عن طريق الدرهم الالكتروني.

وأضاف سوف نقوم بإطلاق 100 خدمة ضمن التطبيق الذكي لخدمات الدوائر الحكومية في أم القيوين وهذا التطبيق متوافق مع جميع أنظمة التشغيل وسيتم اطلاق هذه الخدمات على ثلاث مراحل، بحيث تشمل المرحلة الأولى 15 خدمة والثانية 45 خدمة والثالثة 40 خدمة وسوف تنتهي هذه المراحل في ابريل 2016 وعندها يتوقع أن يكون التحول الذكي بين 80 إلى 90%.

وبين أن المركز الموحد لجميع البيانات سيكون جاهزاً نهاية الشهر الحالي وسيكون لدينا شبكة موحدة ونظام موارد بشرية موحد لكل الدوائر الحكومية في الامارة ونظام مالي، إلى جانب نظام مخاطبات الكترونية بين هذه الدوائر.

تحديث التطبيق الذكي

وقال سالم سعيد بن طاسة العامري مدير إدارة تكنولوجيا المعلومات في هيئة الهلال الاحمر في الامارات إن الهيئة تقوم بعرض تطبيقاتها الذكية والتي تتضمن بوابات المساعدات المحلية والمحسنين والمتطوعين وكفالة الايتام والمشاريع الخيرية، وتم اطلاق تحديث للتطبيقات الذكية للهيئة وسوف يكون فعالاً خلال الاسبوعين المقبلين وتتضمن خدمة الأخبار والمواقع وافرع الهيئة في الدولة وفي المستقبل سيتم وضع اماكن ضمن التطبيق للحصالات وتوزع مندوبي جمع التبرعات، وأضاف تقوم الهيئة على تطوير جميع خدماتها بحيث تسهل على المتعاملين الحصول عليها من أي مكان وبأسرع وقت ممكن.

تجارب

وشاركت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان في فعاليات معرض الحكومة الذكية 2015 وتستعرض المؤسسة أبرز التطبيقات الذكية التي طورتها مؤخراً للأجهزة الالكترونية الذكية، وقال سامي عبدالله قرقاش المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان، إن مشاركة المؤسسة في هذا المعرض تأتي التزاما منها بتنفيذ مبادرة الحكومة الذكية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإيمانا منها بضرورة تعريف جمهورها من الجهات الحكومية والخاصة والأفراد بأحدث الأنظمة الذكية المعتمدة لديها والاطلاع على تجارب الجهات الأخرى والاستماع إلى الملاحظات على التطبيقات.

وأكد أن المؤسسة حرصت منذ إطلاق المبادرة على تبني هذا المفهوم من خلال تقديم خدمات حكومية ذكية على مدار الساعة توفر الوقت والجهد وتريح المتعاملين، مشيراً إلى أن المؤسسة سخرت جهودها في مسار التحول الذكي الكامل والشامل لتحقيق رؤى وتطلعات الحكومة لأن تكون الدولة في مصاف دول العالم بحلول عام 2021 وتماشياً مع رؤيتها الاستراتيجية المتمثلة في أن تصبح متميزة ورائدة في مجال الخدمات الإسكانية.

معارف وخبرات

ومن جانبه قال المهندس برهان الحباي مساعد المدير التنفيذي للشؤون المالية والدعم وقائد فريق الحكومة الذكية بالمؤسسة، إن مشاركة المؤسسة في معرض الحكومة الذكية 2015، تأتي في إطار حرصها على نقل معرفتها وخبراتها وإبراز إنجازاتها والتعريف بالمستويات المتميزة التي حققتها في مجال العمل الخدمي في إمارة دبي، مشيراً إلى أن عرض الخدمات الذكية على مختلف شرائح المجتمع يساهم في رفع مستوى وعي أفراده بتوفر هذه الخدمات وتوجيههم إلى أمثل الأساليب للاستفادة منها مما يسهم في نجاح المشاريع والبرامج المختلفة التي يُعنى بها المجتمع.

وأكد الحباي أن معايير التميز المؤسسي تطالب المؤسسات بتعزيز قنوات التواصل مع مختلف فئات المتعاملين والمجتمع والتعريف بخدماتها وعملياتها والتدريب على كيفية الاستفادة منها، وهذا الحدث يساهم بشكل كبير ومؤثر في تعزيز التعاون وعلاقات الشراكة والتعاون بين المؤسسات الحكومية بإمارة دبي.

موارد

وأشار طلال آل علي مدير إدارة تقنية المعلومات بالمؤسسة، أن المؤسسة تعمل بشكل متواصل على ابتكار كل ما هو جديد في مجال تقديم الخدمة للعملاء والارتقاء بمستوى تقديم خدماتها، منوها إلى أن المؤسسة سخرت كل إمكانياتها التقنية ومواردها البشرية للوصول إلى أعلى مستويات الجودة في مجال تقديم الخدمات الذكية وستواصل ابتكار مزيد من الخدمات الذكية التي تسهم في تعزيز التواصل الفعال مع عملائها

بدوره أوضح هيثم عبدالرحمن الخاجة مدير مكتب الاتصال المؤسسي والتسويق، إلى أن المؤسسة تحمل العديد من الإنجازات التي تستحق أن تكون في دائرة الضوء خلال هذا المعرض وفي مقدمتها «تطبيق الإسكان، وتطبيق معرف الإسكان وتطبيق صون»، لافتا إلى انه سيتم توزيع البروشورات والمطبوعات الخاصة بالخدمات التي تقدمها المؤسسة والتي من أهمها نماذج المساكن وكتيب السداد المبكر، وبروشورات عن مبادرة مذخور، وخدمات الصيانة، وعرض فيديو خاص بالخدمات الذكية وتوزيع الهدايا التذكارية على الجمهور.

أتمتة

وقال يوسف العوضي نائب مدير الدائرة المالية في الفجيرة إن أكثر من 90% من العمليات مؤتمتة وهناك توجه في المرحلة المقبلة لوضع بوابة واحدة تشمل جميع الخدمات الحكومية في الفجيرة.

وأضاف هناك تنافس بين الجهات الحكومية في التحول الذكي وطرح التطبيقات المبتكرة وتعاون مع اتصالات وهيئة تنظيم الاتصالات فيما يتعلق بأمن المعلومات ومعايير تطبيقها لحماية الأنظمة الالكترونية.

وأضاف أن الدائرة أطلقت نظام الدرهم الالكتروني في ديسمبر 2014 وتسديد الرسوم عبر بطاقة الدرهم الالكتروني الخاصة بحكومة الفجيرة وجار حاليا تنفيذها على جميع الدوائر الحكومية في الامارة وفي بداية سبتمبر المقبل ستكون جميع الجهات تعمل بهذه البطاقة.

تغيرات

وأشار يوسف محمد الشيبة مدير إدارة تطوير الخدمات الذكية في دائرة البلدية والتخطيط في عجمان إلى أنه سيتم خلال المعرض تدشين النسخة الثالثة من التطبيق الذكي، منوها بأن هذه النسخة حملت تغيرات عدة منها تغير منصة العمل كاملة واضافة خدمات جديدة هي خدمة الزراعة الجديدة والتي تشمل خدمة بيع الشتلات وازالة النخيل ومكافحة تسوس النخيل وتنظيم الفعاليات، وخدمة حجز المواعيد، مشيرا إلى أن التطبيق يتضمن 15 خدمة ذكية.

واضاف إن نسبة التحول الذكي الحالية 30% وهناك توجيهات بأن تصبح جميع الخدمات ذكية نهاية العام الجاري للخدمات الداخلية والخارجية للبلدية كما سيتم خلال المعرض تدشين نظام التفتيش الذكي للمواقف والمكتب الافتراضي الذي يعطي للموظف فرصة العمل من اي مكان إلى جانب اطلاق خدمة التعليم عن بعد.

وذكر الشيبة أن أبرز التحديات في عملية التحول الذكي هي إعادة النظر في القوانين والاجراءات والسياسات، مشيرا إلى أنه تم استحداث طريقة جديدة للتسجيل الذكي عن طريق بطاقة الهوية، واطلاق نظام انجاز لإدارة المشاريع وهو أول نظام على مستوى الامارة.

وزارة المالية

ستشارك وزارة المالية في إحدى الجلسات النقاشية المنظمة على هامش فعاليات المعرض، لاستعراض الخدمات التي يقدمها تطبيق وزارة المالية للهواتف الذكية والتقنيات المعتمدة لإعداده. وفي تعليقها على هذه المشاركة قالت مريم الأميري، وكيل وزارة المالية المساعد لشؤون الإدارة المالية: "إن مسيرة وزارة المالية مع التحول الذكي ليست جديدة العهد بل انطلقت مع أول تطبيق هاتفي لها في عام 2013، الأمر الذي أكد التزام الوزارة بتحقيق رؤيتها الاستراتيجية ’وزارة رائدة عالمياً في الإدارة المالية تساهم في تحقيـق بيئة تنافسية مستدامة."

«إقامة دبي» تعرض أحدث الخدمات والتطبيقات

شاركت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي في فعاليات معرض ومؤتمر الحكومة الذكية 2015، واستعرض جناحها أحدث الخدمات والتطبيقات الذكية التي تقدمها الإدارة والتي تلبي متطلبات القطاع الحكومي وقطاع الأعمال والأفراد.

وتفقد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم جناح الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي للتعرف إلى مجمل خطط اقامة دبي وبرامجها التحديثية، التي تشمل الخدمات الالكترونية للسفر وتجديد الجوازات للمواطنين ومعاملات استخدام الفئات المساعدة وخدمات الاستعلام وتجديد التأشيرات عند الوصول لمواطني دول الشنغن، وجهاز آمر للخدمة الذاتية والذي تم من خلاله الربط بين تطبيقات الادارة وأنظمة الخدمة بالجهاز بحيث يتيح للمتعامل إنهاء جميع اختياراته والتي تمكنه من الحصول على مخرجات الخدمة مثل طباعة التأشيرات الأصلية لمن يرغب من الشركات السياحية والحصول على نسخة ورقية من التأشيرة بدلاً من النسخة الالكترونية.

ربط

وحقق هذا الربط بين اجهزة آمر والهواتف الذكية تقليل الوقت الذي يستغرقه المتعامل امام جهاز آمر للخدمة الذاتية بحيث قلل الوقت بنسبة 80% من الوقت السابق ويمتاز جهاز خدمة آمر الذاتية بتوفير معلومات وخدمات للمتعاملين مواطنين ومقيمين وشركات بدقة وسرعة ويقدم باقة من الخدمات مثل الاستعلام عن خدمات الادارة، طباعة التأشيرات والاقامات وتجديدها والاستعلام عن الكفيل والمكفول والمخالفين وطلب تجديد جواز السفر للمواطنين والدفع بواسطة بطاقات الائتمان أو نقداً مع ضمان سرية المعلومات للمتعاملين أفراداً وشركات، والجهاز مزود بكاميرا فيديو وميكروفون للربط مع مركز خدمة العملاء وقارئ للبصمات المخزنة على البطاقة الالكترونية وقارئ وثائق السفر وطابعة حرارية وطابعة ليزر لطباعة التأشيرات وطابعة لملصق تجديد الاقامة.

كوادر تقنية

ويعتمد المشروع على أحدث التقنيات وعلى خبرات الكوادر التقنية للإدارة ويحقق أعلى معايير الأمن ويقدم الخدمات على مدار الساعة ويساهم في توفير الوقت والجهد وتخفيف حجم المراجعين للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب دبي.

كما سلطت إقامة دبي الضوء خلال مشاركتها على تطبيقها الذكي الذي يهدف إلى خدمة المتعاملين في سرعة إنهاء معاملاتهم وتمكينهم من التواصل عن بعد وتوفير الجهد والوقت. ويحتوي التطبيق على عدة خدمات خاصة للأفراد المواطنين مثل تثبيت وتجديد إقامة زوجاتهم الأجنبيات والفئات المساعدة وللأفراد المقيمين تثبيت وتجديد إقامات أفراد عائلاتهم وتمديد تأشيرة إذن دخول عند الوصول.

قناة جديدة

وعملت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي على تدشين قناة جديدة لاستخدام البوابة الذكية عن طريق مسح القارئ المتوفر في الملف الشخصي لدى الأفراد المقيمين والمواطنين عند الدخول الى الدولة.

تطبيقات للمكفوفين تطلقها «إسعاف دبي»

أعلنت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف اعتزامها اطلاق أول تطبيق ذكي لمساعدة المصابين والمسعفين الاسبوع المقبل ليكون ذلك اول تطبيق على مستوى الاسعاف في دول المنطقة اضافة لتفردها بإطلاق 4 تطبيقات ذكية عبر الهواتف المتحركة تهدف الى اسعاد الناس.

وقال خليفة بن دراي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الاسعاف على هامش مشاركة المؤسسة في معرض ومؤتمر الحكومة الذكية المنعقد حاليا في مركز دبي التجاري العالمي إن التطبيق الجديد الذي سيتم اطلاقه الاسبوع المقبل يتيح للمصاب أو المريض الاتصال بالإسعاف ويتم على الفور ادخال جميع البيانات المتعلقة بالحالة المرضية للشخص ومكان اقامته، وقال يجب ان يكون الشخص محملا لتطبيق ان اف سي وعلى الفور يتم ادراجه ضمن المشتركين مشيرا الى ان التطبيق يسهل على رجال الاسعاف سرعة الوصول للمريض ومعرفة الحالة المرضية والتاريخ المرضي ويتم التعامل معه بناء على البيانات المدونة مما يسرع عملية العلاج او نقل المصاب للمركز الصحي او المستشفى القريب.

لغتي هويتي

واشار الى ان المؤسسة اطلقت 4 تطبيقات جديدة منها لغتي هويتي بهدف تعليم اللغة العربية للكادر الطبي بالمؤسسة خاصة الميدانيين منهم وذلك لتعزيز الهوية الوطنية وتقوية الانتماء للدولة وتطوير مهارات المسعفين في التعامل الذكي مع المرضى، كما يتيح التطبيق الأول من نوعه على مستوى الدولة تعليم اللغة العربية صوتياً مع عرض المرادف من اللغة المقابلة أو كتابة الجملة العربية بالحروف الأجنبية تسهيلاً على غير الناطق بالعربية، إذ يشتمل التطبيق على عدد كبير من الأسئلة الشائعة التي أعدها فريق التطبيق بناء على دراسة ميدانية للتعرف على الإصابات الشائعة والأمراض المعروفة والجروح والأعراض المشهورة التي يشكو منها عادة المريض ومن ثم عرضها على المريض حال احتاج المسعف اليها لإنقاذ الحالة التي انتقل إليها.

واوضح ان البرنامج يضم خريطة للجسم البشري بهدف التعرف على مكوناته وأجهزته وأعضائه الحيوية بغرض تسهيل التشخيص وتيسير التعامل مع الأجانب ولو بالإشارة الى مكان الألم، كما يضم مقدمة تفصيلية عن دولة الإمارات النشأة والتاريخ، والتعريف بالإمارات السبع وحكامها ومنجزات الاتحاد ومقدمة تعريفية عن أعلام الدولة في كل المجالات.

جهد ووقت

وافاد المدير التنفيذي خليفة بن دراي بان المؤسسة اطلقت كذلك تطبيق سامع لذوي الاعاقة السمعية يتم من خلاله تحديد الاصابة والحالة المرضية والاعراض إضافة لتطبيق آخر خاص بالمكفوفين وهو عبارة عن تطبيق صوتي اضافة الى تطبيق آخر يقدم نبذة عن المؤسسة والاخبار والانشطة وغيرها. واكد ابن دراي ان التطبيقات الذكية وفرت على المؤسسة الكثير من الجهد والنفقات وسهلت عملية الوصول والتواصل مع الحالات المرضية والمصابين.