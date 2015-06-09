عبد الله بن زايد والرئيس الكيني يبحثان تعزيز التعاون

استقبل أوهورو كينياتا، رئيس جمهورية كينيا في نيروبي، أمس سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية الذي يزور كينيا حالياً.

وفي بداية اللقاء، نقل سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان إلى الرئيس الكيني تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتمنيات سموهم لجمهورية كينيا وشعبها دوام الاستقرار والتقدم والازدهار.

وأعرب سموه عن أمله بأن تسهم هذه الزيارة في تنمية وتعزيز علاقات الصداقة والتعاون المشترك والارتقاء بها إلى مستوى طموحات البلدين، مشيراً إلى أن هناك رغبة مشتركة لدى الجانبين في فتح آفاق جديدة للتعاون في جميع المجالات.

من جانبه، حمل الرئيس الكيني سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان تحياته لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وأشاد بتطور العلاقات الثنائية بين البلدين، والإنجازات التي تحققت في مختلف المجالات.

وجرى خلال اللقاء بحث آفاق التعاون والسبل الكفيلة بتعزيزه وتطويره بين البلدين، خاصة في القطاعات الاقتصادية والاستثمارية والطاقة التي تعود على البلدين وشعبيهما بالخير والنفع وأهمية مساهمة القطاع الخاص ورجال الأعمال في البلدين في تعزيز العلاقات الاقتصادية ودعم روابط التعاون الثنائي.

كما جرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء التطورات والمستجدات الراهنة الإقليمية والدولية.

تطوير العلاقات

إلى ذلك، التقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، في نيروبي أمس، أمينة محمد، وزيرة خارجية جمهورية كينيا.

وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.

كما تم تبادل وجهات النظر حول آخر المستجدات والتطورات الراهنة على المستويين الإقليمي والدولي، إضافة إلى بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأكد سموه اهتمام دولة الإمارات بتعزيز علاقاتها مع الدول الإفريقية، ومنها كينيا، خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والطاقة، وذلك من خلال تفعيل حركة التبادل التجاري، وتعزيز الروابط بين قطاعات الأعمال المختلفة بين الجانبين.

من جهتها، أشادت وزيرة خارجية كينيا بمستوى العلاقات بين البلدين، مؤكدةً حرص بلادها على تنمية وتطوير هذه العلاقات بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين.

وأشادت بالنهضة الحضارية التي تشهدها دولة الإمارات، معربةً عن اهتمام القيادة الكينية بالاستفادة من هذه التجربة، كما أشادت بالمواقف الإنسانية والدعم الذي تتلقاه بلادها من دولة الإمارات، خاصة في مجال المساعدات الإنسانية والتنموية.

وقال سموه، خلال البيان الصحفي الذي تم عقده في نهاية اللقاء، إنه سعيد بهذه الزيارة، وإن دولتي الإمارات وكينيا تتميزان بعلاقات ثنائية متميزة.

وأضاف سموه أن التبادل التجاري والاستثمارات بين البلدين جيدة، إلا أن هناك مجالاً كبيراً لزيادة التعاون.

كما أضاف سموه أنه تمت مناقشة موضوع التصديق على بعض الاتفاقيات التي من شأنها أن تحفز التبادل التجاري والاستثمارات بين البلدين.

ومن جانبها، رحبت وزيرة الخارجية الكينية بسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان في كينيا، وقالت: «إن الاجتماع كان اجتماعاً ممتازاً قمنا من خلاله بمناقشة عدد من الموضوعات الثنائية بين البلدين، والتطورات في منطقة الخليج وإفريقيا وعلى الصعيد العالمي».

وقالت: «إن دولة الإمارات قامت بالاستثمار في كينيا، ونحن نعمل على جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية».

حضر اللقاءين معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة، وعبد الرزاق محمد هادي، سفير دولة الإمارات لدى كينيا، وسلطان أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي لموانئ دبي العالمية.