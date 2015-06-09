حمدان بن محمد يصدر قراراً بتعيين نائب رئيس مجلس المديرين لهيئة المعرفة

أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، القرار رقم 16 لسنة 2015، بتعيين الدكتور أحمد سعد الشريف نائباً لرئيس مجلس المديرين، ونائباً للمدير العام لهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي. ويُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

ويعد أحمد سعد الشريف من أهم الكفاءات الوطنية، نظراً إلى سجله الحافل في مجالات عدة، حيث يمتلك خبرة واسعة في مجال الرياضة، وهو حاصل على شهادة الدكتوراه في الإدارة الرياضية، وشغل مناصب عدة، منها: رئيس قسم الرياضة في مدارس وزارة التربية والتعليم، ونائب رئيس إدارة الرياضة والكشافة والتربية الفنية من 1993 حتى 1995، والملحق الثقافي في سفارة دولة الإمارات في القاهرة 1995 حتى 1999، ورئيس اتحاد الإمارات للرياضة المدرسية من 2000 إلى 2008، ووكيل وزارة التربية والتعليم المساعد للأنشطة والرعاية الطلابية من 2000 إلى 2007. وكان الشريف عضواً في اللجنة التحضيرية لمؤتمر الرياضة العامة، فضلاً عن منصبه السابق أميناً عاماً لمجلس دبي الرياضي.

وحصل نائب المدير العام لهيئة المعرفة والتنمية البشرية الحالي على جوائز عدة، أبرزها جائزة التميز في الإعلام المرئي 1989، وأول جائزة تقدم للباحثين الشباب في ندوة الثقافة والعلوم عام 1991، كما فاز بجائزة العويس للدراسات والابتكار العلمي عام 1994.

وحفل سجل الشريف بمجموعة من التجارب في المجال الرياضي، حيث كان لاعباً في نادي الشباب ثم مدرباً، ويعتبر أحد الحكام من الدرجة الأولى، كما كان عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات العربية المتحدة للكرة الطائرة في عام 1990، والأمين العام للجنة التنظيمية للكرة الطائرة في دول مجلس التعاون الخليجي.