عمار النعيمي وراشد المعلا يشهدان تخريج طلبة مدرسة فيكتوريا الدولية

شهد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، أمس، حفل تخريج الشيخ حميد بن عمار بن حميد بن راشد النعيمي والشيخ صقر بن سعود المعلا، من مدرسة فيكتوريا الدولية الخاصة في الشارقة، ضمن 52 طالباً وطالبة أكملوا الصف الثاني عشر.

حضر الحفل الشيخ أحمد بن حميد بن راشد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبد العزيز بن حميد بن راشد النعيمي رئيس دائرة السياحة في عجمان، والشيخ راشد بن حميد بن راشد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان.

كما شهد الحفل الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذي في أم القيوين، والشيخ محمد بن سعود بن راشد المعلا رئيس مجلس إدارة مؤسسة راشد بن أحمد المعلا للقرآن الكريم والثقافة الإسلامية، والشيخ علي بن سعود بن راشد المعلا.