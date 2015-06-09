أخبار عاجلة

شيري ستوديو - المطربة " بلقيس " ... تختتم الحلقة بأغنية " سهر الليالي " -
فيديو| مرتضى منصور: «كنت نائمًا.. لم أقرر الانسحاب من الدوري» -
مساء dmc - وزير التجارة والصناعة يرأس وفد مباحثات في وزارة التجارة الأمريكية لبحث التعاون الاقتصادي -
شيري ستوديو - السوبر ستار " شيرين عبد الوهاب " تشعل المسرح بأغنية " أه يا ليل " -
مساء dmc - مصر تدين القصف العشوائي لخان شيخون في إدلب السورية .. وتغيير موقف ترامب -
مساء dmc - الأزهر يجدد دعمه لتحركات القيادة السياسية والدولة في مكافحة الإرهاب والقضاء عليه -
شيري ستوديو - العرض الأخير في شيري ستوديو ... عرض في قمة الإبداع -
بدء تحديث بيانات البطاقات التموينية بالقاهرة الاثنين المقبل -
بدء تحديث بيانات البطاقات التموينية بالقاهرة الاثنين المقبل -
شيري ستوديو - النجم / باسل خياط ... عندما أرى صورة التين الشوكي أبكي لأني كنت أبيع التين الشوكي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

عمار النعيمي وراشد المعلا يشهدان تخريج طلبة مدرسة فيكتوريا الدولية

Google+ Print
عمار النعيمي وراشد المعلا يشهدان تخريج طلبة مدرسة فيكتوريا الدولية عمار النعيمي وراشد المعلا يشهدان تخريج طلبة مدرسة فيكتوريا الدولية

شهد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، أمس، حفل تخريج الشيخ حميد بن عمار بن حميد بن راشد النعيمي والشيخ صقر بن سعود المعلا، من مدرسة فيكتوريا الدولية الخاصة في الشارقة، ضمن 52 طالباً وطالبة أكملوا الصف الثاني عشر.

حضر الحفل الشيخ أحمد بن حميد بن راشد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبد العزيز بن حميد بن راشد النعيمي رئيس دائرة السياحة في عجمان، والشيخ راشد بن حميد بن راشد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان.

كما شهد الحفل الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذي في أم القيوين، والشيخ محمد بن سعود بن راشد المعلا رئيس مجلس إدارة مؤسسة راشد بن أحمد المعلا للقرآن الكريم والثقافة الإسلامية، والشيخ علي بن سعود بن راشد المعلا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية