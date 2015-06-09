أخبار عاجلة

شيري ستوديو - المطربة " بلقيس " ... تختتم الحلقة بأغنية " سهر الليالي " -
فيديو| مرتضى منصور: «كنت نائمًا.. لم أقرر الانسحاب من الدوري» -
مساء dmc - وزير التجارة والصناعة يرأس وفد مباحثات في وزارة التجارة الأمريكية لبحث التعاون الاقتصادي -
شيري ستوديو - السوبر ستار " شيرين عبد الوهاب " تشعل المسرح بأغنية " أه يا ليل " -
مساء dmc - مصر تدين القصف العشوائي لخان شيخون في إدلب السورية .. وتغيير موقف ترامب -
مساء dmc - الأزهر يجدد دعمه لتحركات القيادة السياسية والدولة في مكافحة الإرهاب والقضاء عليه -
شيري ستوديو - العرض الأخير في شيري ستوديو ... عرض في قمة الإبداع -
بدء تحديث بيانات البطاقات التموينية بالقاهرة الاثنين المقبل -
بدء تحديث بيانات البطاقات التموينية بالقاهرة الاثنين المقبل -
شيري ستوديو - النجم / باسل خياط ... عندما أرى صورة التين الشوكي أبكي لأني كنت أبيع التين الشوكي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

الإمارات تدعو إلى تأسيس لجنة دولية دائمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة

Google+ Print
الإمارات تدعو إلى تأسيس لجنة دولية دائمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الإمارات تدعو إلى تأسيس لجنة دولية دائمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة

دعت دولة الإمارات العربية المتحدة منظمة العمل الدولية الى تأسيس لجنة متخصصة ودائمة لمناقشة كافة القضايا المتعلقة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتقديم التقارير والتوصيات بشكل دوري بما يمكن من تطبيقها عمليا بالتعاون بين الحكومات وأصحاب العمل والعمال الى جانب لجنة أخرى تعنى بإعداد دراسة متخصصة بشأن السياسات والمعايير المتعلقة ببناء الكوادر البشرية لمعرفة الاحتياجات التي يمكن للمنظمة ان تقوم بها في كل دولة تطلب مساعدتها الفنية في هذا المجال.

وأكدت الدولة أمام مؤتمر العمل الدولي المنعقد حاليا في جنيف تقديم كافة أشكال الدعم للمواطنين من أصحاب المشاريع الصغيرة المتوسطة وتمكينهم للتغلب على أية تحديات أو عقبات تواجههم وبما يسهم في توفير الفرص الوظيفية والعمل اللائق لدى تلك المشاريع.

 وأكدت دولة الإمارات ان سياسات دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة تعكس مدى الرغبة في تعزيز هذا القطاع وتوزيع المهام والمسؤوليات بين الأطراف الرئيسة التي تؤثر في نجاح تلك المشاريع، سواء من الشركات الصغيرة والمتوسطة أو البنوك أو الجهات الأخرى ذات العلاقة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية