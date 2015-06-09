الإمارات تدعو إلى تأسيس لجنة دولية دائمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة

دعت دولة الإمارات العربية المتحدة منظمة العمل الدولية الى تأسيس لجنة متخصصة ودائمة لمناقشة كافة القضايا المتعلقة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتقديم التقارير والتوصيات بشكل دوري بما يمكن من تطبيقها عمليا بالتعاون بين الحكومات وأصحاب العمل والعمال الى جانب لجنة أخرى تعنى بإعداد دراسة متخصصة بشأن السياسات والمعايير المتعلقة ببناء الكوادر البشرية لمعرفة الاحتياجات التي يمكن للمنظمة ان تقوم بها في كل دولة تطلب مساعدتها الفنية في هذا المجال.

وأكدت الدولة أمام مؤتمر العمل الدولي المنعقد حاليا في جنيف تقديم كافة أشكال الدعم للمواطنين من أصحاب المشاريع الصغيرة المتوسطة وتمكينهم للتغلب على أية تحديات أو عقبات تواجههم وبما يسهم في توفير الفرص الوظيفية والعمل اللائق لدى تلك المشاريع.

وأكدت دولة الإمارات ان سياسات دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة تعكس مدى الرغبة في تعزيز هذا القطاع وتوزيع المهام والمسؤوليات بين الأطراف الرئيسة التي تؤثر في نجاح تلك المشاريع، سواء من الشركات الصغيرة والمتوسطة أو البنوك أو الجهات الأخرى ذات العلاقة.