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مقتل الداعشى الأمريكى "أسامة رحيم" فى ولاية بوسطن على يد قوات الأمن

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مقتل الداعشى الأمريكى "أسامة رحيم" فى ولاية بوسطن على يد قوات الأمن مقتل الداعشى الأمريكى "أسامة رحيم" فى ولاية بوسطن على يد قوات الأمن
بث موقع "cnn" عربى مقطع يظهر لحظة إطلاق عناصر الأمن الأمريكى الرصاص على أسامة رحيم، المنضم لتنظيم "داعش" الإرهابى، بعد تهديده رجال الأمن بسلاح أبيض، ومحاولته تنفيذ مخططات إرهابية تستهدف أمريكيين.

ووفق الموقع فقد قالت السلطات الأمريكية إن الشاب الذى كان يخضع للمراقبة، على خلفية الاشتباه بضلوعه فى إرهابية، قام بتهديد عدد من عناصر الأمن بسلاح أبيض.

وقال مفوض الشرطة "وليام إيفانز" إن رجال الشرطة وعناصر مكتب التحقيقات الفيدرالية FBI وجهوا تحذيرات إلى الشاب، وطلبوا منه إلقاء السلاح من يده، إلا أنه رفض الاستجابة للأمر، مما دفع عناصر الأمن إلى إطلاق النار عليه، ما أسفر عن مصرعه متأثراً بإصابته.

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مصر 365

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