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انتفاضة إلكترونية لرصد إهمال المستشفيات بإطلالة إخبارية مع رحاب عبداللاه

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انتفاضة إلكترونية لرصد إهمال المستشفيات بإطلالة إخبارية مع رحاب عبداللاه انتفاضة إلكترونية لرصد إهمال المستشفيات بإطلالة إخبارية مع رحاب عبداللاه
يقدم لكم اليوم السابع إطلالة إخبارية جديدة حول آخر المستجدات على الساحتين المحلية والدولية، كما تتناول الجولة تحليلاً للقضايا المثيرة للجدل والتى تسيطر على الرأى العام المصرى، وتسلط الضوء على الأحداث المحلية وتداعياتها.

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