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غداً.. مؤتمر لـ35 حزبا وحركة لمواجهة دعوات 6 أبريل للعصيان المدنى

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غداً.. مؤتمر لـ35 حزبا وحركة لمواجهة دعوات 6 أبريل للعصيان المدنى غداً.. مؤتمر لـ35 حزبا وحركة لمواجهة دعوات 6 أبريل للعصيان المدنى
قالت الدكتورة عصمت الميرغنى، رئيس الحزب الاجتماعى الحر، إن الحزب ينظم مؤتمرًا صحفيًا غداً الأربعاء، بحضور 35 حزبا وحركة سياسية وقوى مدنية ونقابات تحت مسمى " بالعمل منظومة واحدة"، للرد على دعوات جماعة 6 أبريل المحظورة قضائياً، والتى تهدف إلى التخريب – حسب تعبيرها - مشيرة إلى أن تلك الدعوات مشبوهة ولها توجهات خارجية، تقف وراءها قوى خارجية تسعى لهز استقرار البلاد.

وأضافت رئيس الحزب الاجتماعى الحر، فى بيان منذ قليل، أن كل مواطن مصرى لن يسمح لفئة مخربة العمل على هدم الدولة المصرية التى تعمل على التقدم إلى الأمام، مشيرة إلى أن دعوة الحركة المخربة أشبه بالتصعيدات التى تنتهجها الجماعة الإرهابية ضد الدولة، ولابد من التدخل بحزم لوقفها.

وأشار البيان إلى أن الحركة تهدف إلى شل الدولة وتعطيل مصالح المواطنين رغبة منهم فى تقليب الرأى العام على المصرية وعلى القيادة السياسية، وهو ما يعتبر جريمة فى حق الأمن القومى، فى الوقت الذى قد صدر حكم قضائى سابق بحظرها وإخلاء مقراتها، الأمر الذى يؤكد أن الدعوة بمثابة تهديد صريح للأمن القومى المصرى – حسب تعبيرها - مشددة على ضرورة تدخل الحكومة لمحاسبتهم.

وأكدت الميرغنى رفضها أن تقوم مثل هذه الحركات بدور الوصى على الشعب، وهى فى الأصل حالة مشبوهة ومرصودة مجتمعياً ولا يتناسب حجمها مع ما تمارسه من ولاية على الشعب، مشيرة إلى أن دعوة 6 أبريل تهدف لإحداث اضطرابات واسعة بالبلاد، وهذا أمر غير مقبول ولا يجوز لأحد أن يشارك فى مثل هذه الدعوات.

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