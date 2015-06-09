أخبار عاجلة

شيري ستوديو - المطربة " بلقيس " ... تختتم الحلقة بأغنية " سهر الليالي " -
فيديو| مرتضى منصور: «كنت نائمًا.. لم أقرر الانسحاب من الدوري» -
مساء dmc - وزير التجارة والصناعة يرأس وفد مباحثات في وزارة التجارة الأمريكية لبحث التعاون الاقتصادي -
شيري ستوديو - السوبر ستار " شيرين عبد الوهاب " تشعل المسرح بأغنية " أه يا ليل " -
مساء dmc - مصر تدين القصف العشوائي لخان شيخون في إدلب السورية .. وتغيير موقف ترامب -
مساء dmc - الأزهر يجدد دعمه لتحركات القيادة السياسية والدولة في مكافحة الإرهاب والقضاء عليه -
شيري ستوديو - العرض الأخير في شيري ستوديو ... عرض في قمة الإبداع -
بدء تحديث بيانات البطاقات التموينية بالقاهرة الاثنين المقبل -
بدء تحديث بيانات البطاقات التموينية بالقاهرة الاثنين المقبل -
شيري ستوديو - النجم / باسل خياط ... عندما أرى صورة التين الشوكي أبكي لأني كنت أبيع التين الشوكي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

أبو هشيمة وإيهاب طلعت بحفل"معا"بانتهاء أولى مراحل تطوير العشوائيات

Google+ Print
أبو هشيمة وإيهاب طلعت بحفل"معا"بانتهاء أولى مراحل تطوير العشوائيات أبو هشيمة وإيهاب طلعت بحفل"معا"بانتهاء أولى مراحل تطوير العشوائيات
شارك رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، رئيس مجلس إدارة مجموعة حديد المصريين، وإيهاب طلعت رئيس مجلس إدارة شركة برومو ميديا للإعلان والإنتاج، فى حفل الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع تطوير العشوائيات بمدينة السلام، والذى أقامته مؤسسة "معًا لتطوير العشوائيات"، تحت رعاية "ماونتن فيو"، والذى أقيم بفندق الفورسيزون.

كما شارك بالحفل رئيس الوزراء إبراهيم محلب، ووزير الإسكان مصطفى مدبولى، ووزير الشباب المهندس خالد عبد العزيز، ووزيرة التضامن الاجتماعى غادة والى، والفنان محمد صبحى رئيس مؤسسة "معًا لتطوير العشوائيات".

كان محمد صبحى رئيس مجلس الأمناء بمدينة "معًا" لتطوير العشوائيات، قال إن أول تبرع للمؤسسة كان بقيمة 50 مليون جنيه، من المجلس العسكرى للقوات المسلحة.

وأوضح، أن محافظ البنك المركزى الأسبق فاروق عقدة كان يتبرع بنصف مرتبه لمؤسسة "معًا" طوال عمله كمحافظ البنك المركزى، والنصف الآخر كان لمستشفى الأطفال 57357.

وأشاد بدور رجلى الأعمال إيهاب طلعت ومحمد الأمين، لإعلانهما عن المؤسسة فى الفضائيات مجانًا، وذلك للتعريف بالمؤسسة والتبرع لها، فى حين رفض التليفزيون المصرى الإعلان للمؤسسة.


>- محلب يشهد حفل "مؤسسة معا" لانتهاء من المرحلة الأولى من تطوير العشوائيات بالسلام

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365