أبو هشيمة وإيهاب طلعت بحفل"معا"بانتهاء أولى مراحل تطوير العشوائيات

شارك رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، رئيس مجلس إدارة مجموعة حديد المصريين، وإيهاب طلعت رئيس مجلس إدارة شركة برومو ميديا للإعلان والإنتاج، فى حفل الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع تطوير العشوائيات بمدينة السلام، والذى أقامته مؤسسة "معًا لتطوير العشوائيات"، تحت رعاية "ماونتن فيو"، والذى أقيم بفندق الفورسيزون.

كما شارك بالحفل رئيس الوزراء إبراهيم محلب، ووزير الإسكان مصطفى مدبولى، ووزير الشباب المهندس خالد عبد العزيز، ووزيرة التضامن الاجتماعى غادة والى، والفنان محمد صبحى رئيس مؤسسة "معًا لتطوير العشوائيات".

كان محمد صبحى رئيس مجلس الأمناء بمدينة "معًا" لتطوير العشوائيات، قال إن أول تبرع للمؤسسة كان بقيمة 50 مليون جنيه، من المجلس العسكرى للقوات المسلحة.

وأوضح، أن محافظ البنك المركزى الأسبق فاروق عقدة كان يتبرع بنصف مرتبه لمؤسسة "معًا" طوال عمله كمحافظ البنك المركزى، والنصف الآخر كان لمستشفى الأطفال 57357.

وأشاد بدور رجلى الأعمال إيهاب طلعت ومحمد الأمين، لإعلانهما عن المؤسسة فى الفضائيات مجانًا، وذلك للتعريف بالمؤسسة والتبرع لها، فى حين رفض التليفزيون المصرى الإعلان للمؤسسة.

- محلب يشهد حفل "مؤسسة معا" لانتهاء من المرحلة الأولى من تطوير العشوائيات بالسلام