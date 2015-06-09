"حماس": لا بديل عن مصر لإتمام المصالحة مع فتح وإنهاء انقسام غزة والضفة

أكد إسماعيل رضوان القيادى فى حركة حماس، أنه لا بديل عن الدور المصرى لتحقيق المصالحة الفلسطينية بين حركته وفتح.

وقال رضوان فى تصريحات صحفية له أمس الاثنين، إن حركته تأمل من الوسيط المصرى القيام بدوره فى تحقيق المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام بين قطاع غزة والضفة المحتلة.

وكانت صحيفة السفير اللبنانية، قد كشفت عن أن روسيا قدمت عرضا لاستضافة الطرفين فى موسكو لإتمام المصالحة، موضحة أن حماس وافقت على حضور اللقاء، بينما لم تُعطِ فتح رأيها فى الموضوع، حتى اللحظة.

وتعقيبا على ذلك، أكد رضوان ترحيب حركته بأى جهد عربى أو دولى يهدف إلى تحقيق المصالحة، مشددًا على أن "كل هذه الجهود ليست بديلًا عن الدور المصرى”.