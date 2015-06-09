موجز الصحافة المحلية..طوارئ فى الحكومة ومحلب يؤكد:"معندناش رفاهية ووقت"

تناولت الصحف المحلية عددًا من الأخبار المهمة التى تشغل الرأى العام الداخلى والخارجى؛ كان أبرزها ما جاء فى جريدة "اليوم السابع" تحت عنوان "طوارئ فى الحكومة ".

وقالت مصادر مطلعة لـ"اليوم السابع"، إن المهندس إبراهيم محلب رئيس الــوزراء، أصــدر تعليمات صارمة ومشــددة لجميــع الوزراء بالتركيز على الانتهاء من المشــروعات والتكليفات الموجهة إليهم، ولفتت المصــادر إلى أن الحكومة رفعت شــعار الطوارئ، خاصة بعد كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال افتتاحه الـ39 مشروعًا، أمــس الأول الأحد، والتى أبدى فيها ملاحظات حول بطء الأداء فيما يتعلق بتنفيــذ الطرق، بالإضافة لبطء تنفيذ مشــروع حفر 4 آلاف بئر جوفية لخدمة التنمية واســتزراع 4 ملاييــن فدان خلال الفترة المقبلة.

وصرحت المصادر، بأن التعديل الوزارى المقرر إجراؤه خلال الأيام المقبلة، سيشــمل جميع الوزراء المقصرين فى أداء ملفاتهم المكلفين بها، وعليه وجه المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، بحسم، كل وزير بمتابعة ملفاته على أكمل وجه، قائلاً: "معندناش رفاهية ووقت، وكل الملفات لازم تتابع وتنجز بدقة".

وقالت صحيفة الأهرام، إن وزارة الكهرباء بدأت فى تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى بإعفاء الشرائح الثلاث الأولى من زيادة أسعار الكهرباء، حيث شكل الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء بتشكيل لجنة لاستبعاد الشرائح الثلاث الأولى التى تستهلك من 50 إلى 200 كيلو وات من الزيادات المقررة بداية يوليو المقبل.

وقال المتحدث الرسمى باسم وزارة الكهرباء، إنه سيتم استبعاد مستهلكى الشريحة الأولى التى تستهلك من 1 إلى 50 كيلو وات، والتى تحصل على الكيلو وات بـ7 قروش حاليًا، وكان مقررًا زيادتها إلى 9 قروش، وسيتم أيضًا إعفاء أصحاب الشريحة الثانية التى يبدأ استهلاكها من 51 إلى 100 كيلو وات، وتحصل على الكيلو وات حاليًا بسعر 14.5 قرش، وكان مقررًا زيادتها إلى 17 قرشًا، بالإضافة إلى الشريحة الثالثة التى يبدأ استهلاكها من 101 إلى 200 كيلو وات، وتتم محاسبتها بسعر 16 قرشًا للكيلو وات، وكان مقررًا زيادتها إلى 20 قرشًا.

ونفى الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية فى "صحيفة الأخبار"، فى تصريحات خاصة لـ"الأخبار"، ما تردد حول تعثر المفاوضات بين الوزارة وشركة "العبار" الفائزة بتنفيذ مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدًا استمرار الاجتماعات التى تعقدها الوزارة مع ممثلى الشركة بمقر مجلس الوزراء.

وأوضح مدبولى، أنه لا وجود لخلافات حول ملكية أرض المشروع وطلب الشركة لتملك الأرض، على أن تحصل الدولة على نسبة من الأرباح أو الاستثمارات، مؤكدًا أن الشركة ملتزمة بما تم الاتفاق عليه فى مذكرة التفاهم التى وقعت عقب المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ.

وعلمت "صحيفة المصرى اليوم"، أن وزارة الخارجية استدعت السفير الأمريكى بالقاهرة استيفن بيكروفت لمقر الوزارة، لإبلاغه رسالة واضحة برفض مصر استقبال أى وفود من جماعة الإخوان الإرهابية من قبل مسئولين فى الإدارة الأمريكية.

وقالت مصادر إخوانية مطلعة لـ"صحيفة الشروق"، إن الأزمة التى تصاعدت خلال الأسابيع الماضية بين عدد من شباب الجماعة ومكتب إرشادها، انتهت لصالح القيادة الشبابية المتمثلة فى لجنة إدارة الأزمة التى تم اختيارها فى فبراير عام 2014، وتقوم فعليًا بإدارة الجماعة.

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