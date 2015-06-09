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عبد الحليم قنديل: استقلال القرار المصرى أهم انجاز للسيسى فى عامه الأول

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قال الكاتب الصحفى عبد الحليم قنديل، إن الرئيس السيسى فى عامه الأول استطاع أن يحقق الاستقلال الوطنى، حيث أصبح واضحا لدى الجميع الاهتمام بقضية الاستقلال الوطنى والخروج من تحت مظلة الاحتلال السياسى من قبل الولايات المتحدة الأميريكية الذى استمر على عقب حرب أكتوبر واتفاقية السلام كامب ديفيد.
>اليوم السابع -6 -2015

وأضاف قنديل خلال مشاركته فى الصالون السياسى للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى مساء اليوم الاثنين بمقر الحزب بوسط القاهرة، إن القرار المصرى الآن أصبح يخرج من القاهرة وأن واجب الوقت فرض على الرئيس السيسى أن يضع هذا الأمر على قمة أولوياته، مشدداً على أن استقلال القرار المصرى هو إنجاز ظاهر للرئيس السيسى خلال عامه الأول .

وأشار قنديل إلى أن هذا الاستقلال تبلور أيضا فى عودة الجيش المصرى ملامساً للحدود الفلسطينية بعد ما ظلت سيناء منزوعه السلاح منذ كامب ديفيد، علاوة على مظهر آخر للاستقلال الوطنى أن الاتفاقيات التى توقع منذ المؤتمر الاقتصادى توقع باسم الدولة المصرية.

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015


>-عبد الحليم قنديل: قوة الإنجاز وضعف الانحياز للفقراء شعار عام السيسى الأول
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مصر 365

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