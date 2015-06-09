صفحة "السيسى": قناة السويس الجديدة أيقونة إنجازات الرئيس فى العام الأول

بمناسبة مرور عام على تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى مهام منصبه، كرئيس للجمهورية، قالت الصفحة الرسمية للرئيس إنه خلال فترة لم تتعد الـ60 يوماً أطلق الرئيس إشارة البدء لحفر قناة السويس الجديدة كمشروع قومى طموح لتنمية هذا الشريان المائى المهم، الذى يربط المشرق بالمغرب، ويضمن لمصر مكانتها كمركز حيوى للتجارة.

وأضافت الصفحة عبر بيان لها على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، أن المشروع تخطى عوائده الاقتصادية المتمثلة فى زيادة الدخل القومى ليصبح علامة بارزة تدلل على قدرات المصريين على الإنجاز والتحدى .

وتابعت: "وكانت المعدلات الهائلة غير المسبوقة لتنفيذ هذا الحلم بسواعد المصريين، وينتهى الحفر الجاف بنسبة 100% فى أزمنة قياسية، وتبدأ بعد ذلك أكبر عملية تكريك فى التاريخ بإمكانيات 41 كراكة، لتحفر للمصريين قناتهم الجديدة ليعبروا بها إلى مصر المستقبل والتى ستفتتح بإذن الله فى أغسطس القادم.

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