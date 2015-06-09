بالصور.. فضيحة جنسية لنائب رئيس الكنيست الإسرائيلى مع فتيات ببلغاريا

كشفت القناة الثانية بالتليفزيون الإسرائيلى النقاب عن أن نائب رئيس الكنيست "أورن حيزن" تم تصويره فى صور فاضحة بإحدى المدن الساحلية فى بلغاريا وهو يتناول المخدرات ويمارس الرذيلة مع فتيات فى إحدى الملاهى الليلية .

نائب رئيس الكنيست مع فتايات ليل

وأضافت القناة أن "أورن" تولى مناصب مهمة بالكنيست من بينها تولى رئاسة لجنة الخارجية والدفاع والأمن القومى، وقد تم تسريب صور له وهو يقوم بتدخين المخدرات وتناول الكحوليات خلال رحلة له فى بلغاريا.

وأوضحت القناة أن عرض الصور قد يطيح بـ"أورن" من منصبه كنائب لرئيس الكنيست بعد عرضه على لجنة القيم بالكنيست التى تشترط أن يكون النائب بالكنيست غير مدمن للمخدرات.



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