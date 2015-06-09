الجيش الأمريكى يوقف موقعه على الإنترنت بعد تعرضه للاختراق

قال الجيش الأمريكى اليوم الاثنين إنه أوقف موقعه على الإنترنت مؤقتا بعد أن تسللت جماعة تسمى نفسها الجيش الإلكترونى السورى إلى الموقع ووضعت عليه رسائل.

وأضاف الجيش الأمريكى فى بيان أن المتسللين تمكنوا من النيل من محتوى أحد أقسام موقع الجيش.

وتابع البريحادير جنرال مالكولم فروست قائد ادارة العلاقات العامة فى الجيش "بعد أن نما ذلك إلى علمنا اتخذ الجيش التدابير الوقائية اللازمة لضمان عدم اختراق بيانات الجيش.. وذلك من خلال وقف الموقع مؤقتا."

وأعلنت جماعة تسمى نفسها الجيش الإلكترونى السورى المسؤولية عن الاختراق وقالت إنها تركت رسائل على موقع الجيش الأمريكى منها واحدة مفادها "قادتكم يقرون بأنهم يدربون الأشخاص الذين أرسلوهم ليموتوا فى القتال."

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