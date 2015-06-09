قوات الأمن تشتبه بشنطة سوداء داخل محطة روض الفرج.. والخبراء: البلاغ سلبى
اشتبهت، منذ قليل، قوات الأمن المتمركزة داخل محطة مترو روض الفرج بمنطقة شبرا، فى شنطة سوداء، متواجدة بجانب شباك التذاكر.إعلان - Ads إعلان - Ads
وفى السياق ذاته، عند فحص الشنطة مشطت قوات الأمن رصيف المحطة، وفتشت حقائب المواطنين المتواجدين داخل المحطة.
وعلى الفور أبلغت قيادات الأمن خبراء المفرقعات لفحص الشنطة، وتبين عند الكشف أن البلاغ سلبى والشنطة لا تحتوى على أى شىء سوى أوراق.
وفى السياق ذاته، عند فحص الشنطة مشطت قوات الأمن رصيف المحطة، وفتشت حقائب المواطنين المتواجدين داخل المحطة.
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