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"عام السيسى الأول نجاح لمصر" هاشتاج يحلق فى سماء تويتر

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"عام السيسى الأول نجاح لمصر" هاشتاج يحلق فى سماء تويتر "عام السيسى الأول نجاح لمصر" هاشتاج يحلق فى سماء تويتر
دشن مستخدمو موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" هاشتاج حمل عنوان "عام السيسى الأول نجاح لمصر"، احتل مرتبة متقدمة من حيث الاستخدام والتداول على موقع التدوينات القصيرة، وأبرز المستخدمون الإنجازات التى استطاع السيسى تحقيقها فى العام الأول له فى حكم البلاد.

وأشاد المستخدمون بمشروع قناة السويس الجديدة، والمؤتمر الاقتصادى الذى أقيم بمصر نهاية شهر مارس الماضى، بالإضافة إلى افتتاح ترسانة الإسكندرية وافتتاح المصنع الحربى، فضلاً عن النجاحات التى حققها السيسى فى ملف العلاقات الخارجية، والزيارات الناجحة التى قام بها فى عدد من الدول الأوروبية والأفريقية والعربية.

وأضاف أحد المستخدمين قائلاً: "السيسى نجح فى إخراج من نفقها المظلم، وأفشل مخطط الإخوان فى تقسيم الدولة المصرية إلى دويلات يسودها الدمار والفتن".

وعلقت سارة فهمى بقولها: "حاولوا يشوهوك ويعطلوك ويعجزوك ويحاربوك وفشلوا لأنك بفضل ربنا أقوى منهم، استمر واحنا معاك".

أما أم عمر فكتبت قائلة: "إنحاز دائما لإرادة الشعب، فأحبه المصريون لدرجة العشق، حماك الله لمصر وشعبها"، واعتبر طارق صادق أن الرئيس السيسسى قبل أن يصبح رئيسا، تبرع بحياته مقدما لإنقاذ مصر".


>- هاشتاج "تحب تقول إيه لمصر" يتصدر "تويتر" بعد تدشينه بساعات قليلة
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مصر 365

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