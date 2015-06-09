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مصادر ألمانية: الإخوان قد تلجأ لاغتيال فجر العادلى وإلصاق التهمة بمصر

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مصادر ألمانية: الإخوان قد تلجأ لاغتيال فجر العادلى وإلصاق التهمة بمصر مصادر ألمانية: الإخوان قد تلجأ لاغتيال فجر العادلى وإلصاق التهمة بمصر
حذرت مصادر ألمانية من محاولة إخوانية تفجير العلاقات المصرية والألمانية؛ حيث أشارت إلى وجود تخوفات من إقدام الجماعة على مغامرة غير محسوبة "اغتيال" بشأن الناشطة الإخوانية فجر العادلى ومحاولة إلصاق الأمر بالسلطة المصرية بهدف إفساد العلاقة بين القاهرة وبرلين.

وكشفت المصادر أن فجر العادلى كانت ناشطة فى منظمة شباب الحزب الاشتراكى الديمقراطى فى ألمانيا ومعروف أنها داعمة لجماعة الإخوان، كما اعتبرت أن قصتها الأخيرة أخذت أكبر من حجمها بحسب وصف المصادر.

وأشارت المصادر لـ"اليوم السابع" إلى أن الإعلامى الألمانى جونتر ياوخ الذى استضاف فجر العادلى خلال الأيام الأخيرة يحاول إنقاذ برنامجه بأى طريقة، نظرا لأن عقده مع المحطة الألمانية قد قارب على الانتهاء، كما لفت إلى أن الحلقة التى استضاف فيها الناشطة الإخوانية لم تكن مخصصة لتناول الشأن المصرى ولكن المحاور الألمانى أقحم فيها البنت المصرية.

واتهمت المصادر جماعة الإخوان بمحاولة تضخيم المشاركات التى تظهر فيها فجر العادلى سواء خلال المؤتمر الصحفى للرئيس السيسى أو فى البرنامج التلفزيونى؛ حيث أكدت أن هناك من ساعدها لاستخراج بطاقة صحفية لحضور المؤتمر.

وأضافت: "هناك من تعمد شراء تذاكر لحضور حلقة البرنامج بهدف التصفيق للناشطة الإخوانية بعد كلامها رغم أنها لم تتحدث إلا لمدة 5 دقائق فقط".


>- بالفيديو.."فجر العادلى"تنقل تقريرها لقيادى إخوانى عن تطاولها بمؤتمر برلين

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مصر 365

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