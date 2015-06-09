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نقابة الصيادلة تطالب الرئيس بالتدخل لحمايتها من فرض الحراسة القضائية

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نقابة الصيادلة تطالب الرئيس بالتدخل لحمايتها من فرض الحراسة القضائية نقابة الصيادلة تطالب الرئيس بالتدخل لحمايتها من فرض الحراسة القضائية
طالبت النقابة العامة للصيادلة، الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتدخل السريع لحماية النقابة من فرض الحراسة القضائية على النقابات، مشيرة إلى أن مجلس النقابة سيظل فى حالة انعقاد دائم حتى موعد الجمعية العمومية المقرر لها 16 يونيو الجارى.

وأشارت النقابة خلال بيان أصدرته منذ قليل، إلى أن الدكتور محيى الدين عبيد نقيب الصيادلة ورؤساء الفرعيات اجتمعوا مساء الاثنين، للعمل على حماية مهنتهم التى تحارب الأمراض وتدفع عن المريض المصرى ما وصفته بـ"غول" مافيا الدواء، وللتأكيد على رفضهم للحراسة والتواصل مع كافة النقابات المهنية والأحزاب ومنظمات المجتمع المدنى للوقوف صفا واحدا دفاعا عن نقابة الصيادلة ضد الحراسة القضائية طبقا لنص المادة 76 و77 من الدستور.

وأضافت: "لما كان هذا الحكم قد طعن عليه أمام محكمة النقض واستشكل فى تنفيذه أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة ومحكمة القضاء الإدارى، الأمر الذى يستوجب من جموع الصيادلة حضور الجمعية العمومية الطارئة للمساهمة فى وقف تنفيذ الحكم وإلغائه".

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