أخبار عاجلة

شيري ستوديو - المطربة " بلقيس " ... تختتم الحلقة بأغنية " سهر الليالي " -
فيديو| مرتضى منصور: «كنت نائمًا.. لم أقرر الانسحاب من الدوري» -
مساء dmc - وزير التجارة والصناعة يرأس وفد مباحثات في وزارة التجارة الأمريكية لبحث التعاون الاقتصادي -
شيري ستوديو - السوبر ستار " شيرين عبد الوهاب " تشعل المسرح بأغنية " أه يا ليل " -
مساء dmc - مصر تدين القصف العشوائي لخان شيخون في إدلب السورية .. وتغيير موقف ترامب -
مساء dmc - الأزهر يجدد دعمه لتحركات القيادة السياسية والدولة في مكافحة الإرهاب والقضاء عليه -
شيري ستوديو - العرض الأخير في شيري ستوديو ... عرض في قمة الإبداع -
بدء تحديث بيانات البطاقات التموينية بالقاهرة الاثنين المقبل -
بدء تحديث بيانات البطاقات التموينية بالقاهرة الاثنين المقبل -
شيري ستوديو - النجم / باسل خياط ... عندما أرى صورة التين الشوكي أبكي لأني كنت أبيع التين الشوكي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

بالصور.. حفل تخرج دفعة 2015 من مدرسة طيبة الأمريكية

Google+ Print
بالصور.. حفل تخرج دفعة 2015 من مدرسة طيبة الأمريكية بالصور.. حفل تخرج دفعة 2015 من مدرسة طيبة الأمريكية

أثناء حفل التخرج

إحتفلت مدارس طيبة المتكاملة الدولية برئاسة د. صديق عفيفي، مساء اليوم الاثنين 7 يونيو بتخريج دفعة 2015 ،وذلك في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة .

بدأ الحفل بتلاوة القرآن الكريم من حسام حسن أحد خريجي الدفعة، ثم السلام الوطنى وتحدثت بعد ذلك لورا هيلين مديرة مدرسة طيبة الأمريكية التي قدمت التهنئة للخريجين كأفراد وكمجوعة واحدة، وأكدت فخرها بهؤلاء الخريجين وبالمستوى التعليمى،

وتحدث بعد ذلك د.صديق عفيفى رئيس مؤسسات طيبة التعليمية وأعرب عن سعادته بالإحتفال بتخريج هذه الدفعه بعد مرور 20 عاماً على تأسيس مدرسة طيبة الأمريكية.

وأشار أن مدراس طيبة وجامعة النهضة وقعوا اليوم أول إتفاق بين مؤسسة تعليمية مصرية ومؤسسة عالمية لتحقيق المهنية والإدارة التعليمية الرفيعة.

وسوف نفتح الباب لمن يحب إن ينضم تحت الكيان الجديد الذى ينشئ لإول مرة فى الشرق الأوسط

وأضاف قائلأ: يجب على كل شاب وشابة أن يكون مهموماً بشئون .

كما قدم التحية لأولياء أمورالخريجين وللسيدة  لورا هيلين التى عادت مديرة للمدرسة بعد أن تركتها لمدة عاما، كما حيا عدداً من المعلمات والقيادات بالمدرسة وقدم التحية للعديد من الشخصيات العامة التى حضرت الإحتفال وهم :
> المستشار محمد زعلوك نائب رئيس محمكة النقض – معتز صلاح الدين المستشار الإعلامى بجامعة الدول العربية – مارجريت عازر البرلمانية السابقة – أمنية سيد رئيسة نادى روتارى سقارة.

وتحدثت بعد ذلك مارجريت عازر حول أهمية التعليم لمستقبل مصر خاصة وأن 65%من الشعب المصرى شباب، كما قدمت نبذه حول زيارة الرئيس لالمانيا و،هميتها.

وتحدثت تهانى الصوابى عن ،ولياء الأمور، كما تحدثت عن الخريجين ومن أوائل الدفعة شهد محمد وجومانا إيهاب، وبعد ذلك تم توزيع الجوائز على الخريجين وعرض بعض الأفلام التسجيلية عن الدفعة.

حضر الإحتفال أيضاً السيدة لينا صديق عفيفى نائب رئيس مجلس إدارة مدارس طيبة المتكاملة الدولية والسيدة لورا هيلين مديرة مدرسة طيبة الامريكية ومن قيادات المدرسة شروق شابات وهبة الدهشان

الجدير بالذكر انه من اؤئل الدفعة جومانا ايهاب – شهد محمد – نورهان المصرى – سيف كمال – احمد الخولى – عمر سمير – وأخرون .

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
مساء dmc - مصر تدين القصف العشوائي لخان شيخون في إدلب السورية .. وتغيير موقف ترامب

مساء dmc - مصر تدين القصف العشوائي لخان شيخون في إدلب السورية .. وتغيير موقف ترامب

مساء dmc - القوات المسلحة تحتفل بتسلم القوات الجوية المصرية 3 طائرات رافال ضمن دفعة جديدة

مساء dmc - القوات المسلحة تحتفل بتسلم القوات الجوية المصرية 3 طائرات رافال ضمن دفعة جديدة

مساء dmc - نيويورك تايمز: السيسي استطاع تحقيق أهدافه خلال زيارته لأمريكا خلال 6 دقائق فقط

مساء dmc - نيويورك تايمز: السيسي استطاع تحقيق أهدافه خلال زيارته لأمريكا خلال 6 دقائق فقط

عمرو أديب يعرض على فرصة عمل للمصريين بـ17 ألف دولار

عمرو أديب يعرض على فرصة عمل للمصريين بـ17 ألف دولار