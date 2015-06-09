بالصور.. حفل تخرج دفعة 2015 من مدرسة طيبة الأمريكية

إحتفلت مدارس طيبة المتكاملة الدولية برئاسة د. صديق عفيفي، مساء اليوم الاثنين 7 يونيو بتخريج دفعة 2015 ،وذلك في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة .

بدأ الحفل بتلاوة القرآن الكريم من حسام حسن أحد خريجي الدفعة، ثم السلام الوطنى وتحدثت بعد ذلك لورا هيلين مديرة مدرسة طيبة الأمريكية التي قدمت التهنئة للخريجين كأفراد وكمجوعة واحدة، وأكدت فخرها بهؤلاء الخريجين وبالمستوى التعليمى،

وتحدث بعد ذلك د.صديق عفيفى رئيس مؤسسات طيبة التعليمية وأعرب عن سعادته بالإحتفال بتخريج هذه الدفعه بعد مرور 20 عاماً على تأسيس مدرسة طيبة الأمريكية.

وأشار أن مدراس طيبة وجامعة النهضة وقعوا اليوم أول إتفاق بين مؤسسة تعليمية مصرية ومؤسسة عالمية لتحقيق المهنية والإدارة التعليمية الرفيعة.

وسوف نفتح الباب لمن يحب إن ينضم تحت الكيان الجديد الذى ينشئ لإول مرة فى الشرق الأوسط

وأضاف قائلأ: يجب على كل شاب وشابة أن يكون مهموماً بشئون مصر.

كما قدم التحية لأولياء أمورالخريجين وللسيدة لورا هيلين التى عادت مديرة للمدرسة بعد أن تركتها لمدة عاما، كما حيا عدداً من المعلمات والقيادات بالمدرسة وقدم التحية للعديد من الشخصيات العامة التى حضرت الإحتفال وهم :

> المستشار محمد زعلوك نائب رئيس محمكة النقض – معتز صلاح الدين المستشار الإعلامى بجامعة الدول العربية – مارجريت عازر البرلمانية السابقة – أمنية سيد رئيسة نادى روتارى سقارة.

وتحدثت بعد ذلك مارجريت عازر حول أهمية التعليم لمستقبل مصر خاصة وأن 65%من الشعب المصرى شباب، كما قدمت نبذه حول زيارة الرئيس السيسي لالمانيا و،هميتها.

وتحدثت تهانى الصوابى عن ،ولياء الأمور، كما تحدثت عن الخريجين ومن أوائل الدفعة شهد محمد وجومانا إيهاب، وبعد ذلك تم توزيع الجوائز على الخريجين وعرض بعض الأفلام التسجيلية عن الدفعة.

حضر الإحتفال أيضاً السيدة لينا صديق عفيفى نائب رئيس مجلس إدارة مدارس طيبة المتكاملة الدولية والسيدة لورا هيلين مديرة مدرسة طيبة الامريكية ومن قيادات المدرسة شروق شابات وهبة الدهشان

الجدير بالذكر انه من اؤئل الدفعة جومانا ايهاب – شهد محمد – نورهان المصرى – سيف كمال – احمد الخولى – عمر سمير – وأخرون .