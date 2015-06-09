استمرار انقطاع مياة الشرب بـ18 قرية بالبلينا ليومان بسوهاج‎

إستمرار إنقطاع مياة الشرب بـ 18 قرية بمركز البلينا جنوب محافظة سوهاج، وسط حالة من الغضب والإستياء الشديد من أهالى تلك القرى، فيما برر المسئولين بشركة مياة الشرب والصرف الصحى بسوهاج أن سبب انقطاع المياه هو كسر فى خط مياه رئيسى 24 بوصة والقادم من محطة مياه البلينا السطحية المرشحة وأن إصلاحه يحتاج مزيد من الوقت وما زاد الأمر سوء هو وجود أعطال فى بعض محطات مياة الشرب ال​​إرتوازية البديلة للمحطة المرشحة وهناك محطات إرتوازية إخرى أوصت معامل الشركة بتوقفها عن العمل لعدم مطابقة المياة للمعايير.

وشملت القرى المتضررة من إنقطاع المياة التى تخطت 48 ساعة العوكلية والعرابة والبورة وبنى منصور والحرجة قبلى والحرجة بحرى والحبيل والشلولية والاصلاح والحجز وبنى حميل وأولاد عليو​ ​والشيخ مرزوق والغنيمية والغابات والمغش والحلافى وزرابى الشيخ.