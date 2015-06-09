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محمد رمضان يكشف حقيقة ضربه لشاب في “شد أجزاء”

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محمد رمضان يكشف حقيقة ضربه لشاب في “شد أجزاء” محمد رمضان يكشف حقيقة ضربه لشاب في “شد أجزاء”

8 يونيو 2015 | 11:28 مساءً

محمد رمضان

أكد الفنان محمد رمضان – على صفحته الشخصية على “فيسبوك” ردا على اعتداء شاب باعتداء رمضان عليه: “شاب دخل أثناء تصويري فيلم شد أجزاء وفي يده سيجارة حشيش، ويبدو عليه السكر البين، وطلب مني التصوير معه وعندما طلبت منه إبعاد السيجارة عن الصورة، شتم فضربت السيجارة من يده، وكل من شهد الواقعة قاموا بضربه، ثم قام بتكسير أكثر من 7 سيارات منهم سيارة مرسيدس يملكها مساعد المصور حتى الآن في التوكيل، وعندما علمت بإصابته أرسلت أخي إليه وتم علاجه بالكامل في مستشفى قصر العيني الفرنساوي، وتم حجز سويت كبير لاستقبال كل أقاربه وحسابات المستشفى تشهد على ذلك وتحملت تكلفة العلاج بالكامل، بالرغم من أني لن أفعل أكثر من ضرب يده بسيجارة الحشيش، وبعد خروجه فوجئت باتصالهم بأخي وطلب اثنين مليون جنيه وإلا سوف يشهروا بي في الصحف والبرامج، فرفضت الابتزاز، لأَنِّي إن فعّلت شيء فهو لله وحده، وليس خوفاً من أحد، ولم أذكر ذلك، بل بالعكس نفيته احتراماً لمنطقة نزلة السمان وأهلها الكرام خاصة أني صورت هناك أكثر من عمل وتربطني بهم علاقة وطيدة”.

2015-06-08

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