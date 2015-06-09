بالصور.. إصابة وزير الدفاع اليمنى السابق فى غارة للتحالف

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك- تويتر" صور لإصابة وزير الدفاع اليمني السابق، اللواء عبدالملك السيانى، نتيجة استهداف مقاتلات التحالف العربى لمنزله في العاصمة صنعاء ظهر اليوم الأثنين تم نقله على إثرها إلى المستشفى.

كما نقلت بعض المواقع اليمنية ما قاله بعض المواطنين إن طائرات التحالف العربى استهدفت منزل اللواء السياني في حي الصافية شرق العاصمة صنعاء بالتزامن مع غارة استهدفت منزل أحمد نجل الرئيس اليمنى المخلوع على عبدالله صالح فى شارع الجزائر.

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