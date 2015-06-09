الضوضاء يصيبك بأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم

كشفت دراسة أمريكية علمية حديثة، عن أن ارتفاع مستويات الضوضاء والضجيج يمكن أن ترفع من خطر ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب، والتقليل منها يمكن أن ينقذ أكثر من 3 مليارات دولار سنويًا بأمريكا يتم إنفاقها لعلاج هذه الأمراض.

وأشار الباحثون خلال الدراسة المنشورة مؤخرًا عبر الموقع الطبى الأمريكى “Newsmax Health”، إلى أن تلوث الهواء يضر بالصحة العامة، بالإضافة إلى الضوضاء والضجيج.

وقال كبير معدى الدراسة ريتشارد نيتزل من جامعة ميشيجان، فى ولاية آن أربور الأمريكية، إنه تم ربط مستويات الضوضاء العالية إلى نتائج صحية سيئة بما فى ذلك أمراض القلب، واضطرابات النوم التى تسبب الإجهاد وخلل الدورة الدموية فى الجسم.

وأوضح الباحثون أن خطر ارتفاع ضغط الدم أو أمراض القلب التاجية يرتفع من 7 إلى 17% مع زيادة التعرض للضوضاء.

وأضاف الباحثون أن ثلث البالغين فى الولايات المتحدة لديهم ارتفاع ضغط الدم، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها “CDC”.