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مفاجأة.. دهون الأوعية الدموية تقى من أمراض القلب

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مفاجأة.. دهون الأوعية الدموية تقى من أمراض القلب مفاجأة.. دهون الأوعية الدموية تقى من أمراض القلب
نتائج جديدة وغريبة وقد تكون بمثابة المفاجأة كشفت عنها مؤخرا دراسة طبية حديثة أشرف عليها باحثون من جامعة أوكسفورد البريطانية، وتحت إشراف جمعية القلب البريطانية.

وأشارت الدراسة المثيرة أن التى توجد حول الأوعية الدموية للقلب لها فوائد رائعة فى مكافحة الأمراض التى تصيبه، لافتة أن ذلك قد يفسر لماذا يعيش بعض مرضى السمنة لفترات أطول عقب الإصابة بالأزمة القلبية مقارنة بالأشخاص الأقل وزنا.


>وأشار الباحثون أنه على الرغم من أن الدهون قد اكتسبت سمعة سيئة بسبب أضرارها إلا أن الدراسة الأخيرة كشفت عن فوائد مثيرة وغير متوقعة لبعض أنواع الدهون فى الجسم.

وفسر الباحثون ذلك، مشيرين أن القلب والشرايين التى تمد القلب بالدم ترسل رسائل استغاثة إلى الدهون المحيطة بها، وتكون النتيجة أن يطور الجسم آلية دفاعية للوقاية من أمراض الشرايين التاجية بالقلب.

وتابع الباحثون أن الدهون المحيطة بالقلب والأوعية الدموية تفرز بعض المواد الكيميائية التى تتمتع بخواص مضادة للالتهابات، تساهم فى الوقاية من الجهد التأكسدى الذى يسبب تصلب الشرايين، وتحد من الالتهابات الناجمة عنه، وكما تتمتع هذه المواد بخواص مضادة للأكسدة تساهم فى إصلاح الأنسجة التالفة بالقلب والأوعية الدموية.

ويكثف الباحثون جهودهم حالياً للتأكد من صحة هذه النتائج، والتوصل إلى طبيعة هذه الدهون بالضبط، بالإضافة إلى أنهم يسعون إلى تطوير أدوية جديدة تقوم على نفس هذه الفكرة.

جدير بالذكر أن هذه الدهون لم يشير الباحثون من قريب أو بعيد أن لها علاقة بالكولسترول عالى الكثافة "HDL"، والمعروف بدوره فى مكافحة أمراض القلب.

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مصر 365

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