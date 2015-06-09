نائب رئيس جامعة الإسكندرية يتفقد مستشفى الطلبة

تفقد محمد عبد الكريم اباظة نائب رئيس جامعة الاسكندرية لشئون فرع مطروح والقائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، صباح اليوم الإثنين الموافق 8 يونيو، مستشفى الطلبة الجامعى للوقوف على أحوال المرضى والخدمة الطبية المقدمة إليهم والإستماع إلى طلباتهم وإستطلاع أراءهم فى الخدمات المقدمة، كما قام بمتابعة أعمال الترميمات والتجديدات بمعامل المستشفى والعناية المركزة والطوارىء من حوائط وأرضيات وأماكن للإنتظار.

كما تفقد محمد أباظة مركز الأشعة بالمستشفى، حيث تم توفير جهازالأشعة المقطعية (متعدد المقاطع) بتكلفة 3 مليون جنيه، والذى يبدأ تشغيله إعتباراً من الأسبوع القادم لمرضى مستشفى طلبة الجامعة، وبناءًا على تحويل الطبيب المعالج حيث تم توفير الإحتياجات الضرورية واللازمة لعملية التشغيل .