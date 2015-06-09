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مشاجرة بالأسلحة البيضاء تنتهى بإصابة عامل فى السويس

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مشاجرة بالأسلحة البيضاء تنتهى بإصابة عامل فى السويس مشاجرة بالأسلحة البيضاء تنتهى بإصابة عامل فى السويس
شهد محيط شركة ملابس جاهزة بالمنطقة الصناعية بعتاقة فى السويس اليوم مشاجرة بالأسلحة البيضاء وأسفرت عن إصابة عامل بعدة طعنات.

تلقى اللواء طارق الجزار مدير أمن السويس إخطارًا من قسم شرطة فيصل بورود بلاغ من إدارة مصنع للملابس الجاهزة يتهم مجهولين يقودون دراجات بخارية بالتعدى على عامل بسلاح أبيض ما أسفر عن إصابته بطعانات ونقله إلى المستشفى العام.

وتوصلت التحريات إلى أن فتاة حرضت المتهمين على إيذاء العامل وتحرر بالواقعة المحضر رقم 6 أحوال قسم شرطة فيصل لسنة 2015 وأمرت النيابة بكشف غموض الجريمة وضبط مرتكبيها.

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