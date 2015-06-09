ضبط مواطن انتحل صفة ضابط للهروب من سداد ثمن تذكرة مترو الأنفاق

تمكنت قوات الأمن بمحطة سعد زغلول لمترو الأنفاق من ضبط "أحمد.ح"، 47 سنة، سائق، أثناء تواجده بالمحطة، وبتفتيشه وقائيًا عثر معه على بطاقة تحقيق شخصية عسكرية خاصة بوزارة الدفاع "جمعية المحاربين القدماء ضحايا الحرب" خاصة بالملازم أول/ ع.أ.أ، وسلاح أبيض عبارة عن (شفرة موس)، وثلاثة أقراص ونصف لعقار التامول المدرج بجدول المواد المخدرة.

بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بعثوره على البطاقة العسكرية واستخدامها (منتحلا صفة الضابط) بوسائل النقل العام للتهرب من دفع قيمة التذكرة، والسلاح الأبيض بقصد الدفاع عن النفس، والأقراص المخدرة بقصد التعاطى.

وتم الكشف عن المتهم حيث تبين أنه مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى القضية رقم 29583/2010

>جنح قسم شرطة بولاق الدكرور "تبديد" حصر رقم 19411/2010 غيابى بالحبس لمدة 3 شهور وكفالة 100 جنيه بجلسة 17/10/2010.

وتحرر المحضر رقم 9/365 أحوال قسم شرطة أول مترو الأنفاق وتم التنسيق مع التحريات العسكرية وحضرت قوة مكتب التحريات العسكرية شرق وتم تسليمهم المحضر والمتهم والأحراز.