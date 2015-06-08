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بالصور.. “الحركة المصرية” يؤكد علي دعوة السيسي لتشكيل القائمة الموحدة

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بالصور.. “الحركة المصرية” يؤكد علي دعوة السيسي لتشكيل القائمة الموحدة بالصور.. “الحركة المصرية” يؤكد علي دعوة السيسي لتشكيل القائمة الموحدة

أثناء الإجتماع

عقد حزب الحركة الوطنية المصرية مساء اليوم اجتماعًا هامًا مع أمناء الحزب بجميع محافظات الجمهوريه، برئاسة المستشار يحيى قدرى النائب الأول لرئيس الحزب، شارك فيه الدكتور على المصيلحى نائب رئيس الحزب، واللواء رؤوف السيد نائب رئيس الحزب، وهشام الهرم الامين العام المساعد للحزب لمناقشة الأمور التنظيمية للحزب إستعداداً للإنتخابات البرلمانية.

واتفق الحاضرون بالإجماع علي دعوه الرئيس عبد الفتاح لتشكيل قائمة موحده تضم معظم الأحزاب السياسية، وشدد الإجتماع علي أن الحزب يرحب بأي مبادره توحد شمل الأحزاب خلال الظرف السياسي الراهن، بما يعلي من شأن الدولة ويحافظ علي مصالحها العليا.

كما ناقش الإجتماع خطة التحرك الجماهيرية خلال شهر رمضان المقبل في المحافظات للتلاحم مع الجماهير في الشارع وإقامة العديد من الأنشطة الرمضانية والأنشطة الدينية والرياضية والترفيهية.

 

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