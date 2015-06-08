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منتدى بريكس البرلماني يشير إلى ضرورة إصلاح الأمم المتحدة و مجلس الأمن

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منتدى بريكس البرلماني يشير إلى ضرورة إصلاح الأمم المتحدة و مجلس الأمن منتدى بريكس البرلماني يشير إلى ضرورة إصلاح الأمم المتحدة و مجلس الأمن

منتدى بريكس البرلماني

يخطط منتدى منظمة بريكس البرلماني الأول في موسكو للإشارة إلى ضرورة إصلاح منظمة الأمم المتحدة، بما في ذلك مجلس الأمن الدولي، حسب أقوال قنسطنطين كوساتشوف، رئيس لجنة العلاقات الدولية في مجلس الاتحاد.

أعلن كوساتشوف خلال اجتماع اللجنة، اليوم الاثنين 8 يونيو: “في مشروع بيان المنتدى البرلماني لدول بريكس، سوف نشير إلى ضرورة إصلاح الأمم المتحدة بشكل شامل بما فيها مجلس الأمن”.

وقال رئيس مجلس الدوما الروسي سيرغي ناريشكين بهذا الصدد، إن هذا الاقتراح قدم العام الماضي في قمة بريكس في البرازيل.

وأضاف ناريشكين: “نحن البرلمانيون في دول بريكس الخمس، ندعم الحكومات، بهذا الشأن”.

ومن الجدير بالذكر أن بريكس هي مجموعة غير رسمية تجمع كلاً من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا.

ويعقد المنتدى البرلماني للمرة الأولى في تاريخ بريكس، قبل شهر من قمة رؤساء دول المجموعة في مدينة أوفا الروسية.

 

“سبوتنيك”

 

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