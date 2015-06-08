بالصور.. محافظ الأقصر يتفقد عدة منشأت بثلاث قرى في أرمنت

تفقد المحافظ شارع السوق ومنطقة معبد أرمنت، ووجه بإزالة الإشغالات حوله ومخاطبة أثارالأقصرلإنشاء سور لحمايته، كما قام المحافظ بزيارة مفاجئة لمركز صحة الأسرة بأرمنت الحيط ، ولاحظ غياب جميع طاقم العمل بالمركز وقرر إحالتهم جميعاً الي التحقيق وإتخاذ إجراء رادع ضدهم، وأثناء جولته بجزيرة أرمنت الحيط وتفقده للقرية قام بزيارة الوحدة الصحية بالجزيرة وإكتشف غياب جميع أفراد طاقم العمل من أطباء وممرضين وإداريين وقرر إحالتهم الي التحقيق أيضاً ووجه بتركيب مراوح وإعادة فرش مسجد النور المحمدي بالقرية قبل شهر رمضان المبارك، وبحث تحويل مدرسة جزيرة أرمنت الحيط الإبتدائية المتهالكة والقديمة الي مركز شباب خاصة وإنها موقوفة عن العمل ولا يوجد بها أي دراسة في محاولة لإستغلال مبني المدرسة .

وتوجه المحافظ الي قرية الرزيقات وتفقد المزرعة النموذجية وبحث مع رئيس مدينة أرمنت محاولة تشغيلها بما يوفر فرص عمل ويعمل علي زيادة المنتج الزراعي والحيواني .

كما قام المحافظ بزيارة مطحن أرمنت وتفقد سير العمل به وإرتاد المحافظ معدية الأهالي بجزيرة أرمنت وإستمع لمطالب المواطنين ولاحظ قيام الأطفال باللهو والإستحمام في مياه النيل ووجه بمنعهم من النزول الي مياه النيل وتكليف شرطة المسطحات بالمرور الدائم وتحذير الأهالي ومنع أطفالهم من النزول الي مياه النيل حرصاً علي حياتهم .