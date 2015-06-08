حسن الرداد ينفي مطالبته برفع أجره بمسلسل “مولد وصاحبه غايب”

نفى الفنان حسن الرداد صحة ما تردد عن إمتناعه عن تصوير مشاهده الأخيرة بمسلسل “مولد وصاحبه غايب ” ،إلا بعد زيادة أجره من قبل المنتج محمد فوزي إلى 2مليون جنيه، بالإضافة إلى وضعه شرطاً خاصاً حول طريقة كتابة إسمه على شارة المسلسل، بعد نجاح فيلمه الأخير “زنقة ستات”.

الرداد كشف أنه لم يحصل إلا على خمسة بالمئة فقط من أجمالى أجره المتعاقد عليه ،موضحا أن صور بالفعل 99% من مشاهده قبل توقف العمل منذ 3سنوات.

وقال الرداد عبر صفحته بموقع تويتر، “كل الأخبار المكتوبة عنى بخصوص مسلسل مولد و صاحبة غايب هى اخبار خاطئة حيث أنى صورت ٩٩٪ من مشاهدي في المسلسل و لم أتقاضى سوى ٥٪ من أجري”.

مسلسل “مولد وصاحبه غايب” بطولة هيفاء وهبى وفيفى عبده، ويشارك فى بطولته عزت أبو عوف، حسن حسنى، باسم سمرة، سعيد طرابيك، أمينة، حسن الرداد، تأليف مصطفى محرم وإخراج شيرين عادل.