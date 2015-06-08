بالصور.. محافظ الأقصر يستمع لمشاكل المواطنين بقرية السلام خلال اليوم المفتوح

عقد محمد بدر محافظ الأقصر اليوم المفتوح ” يوم المواطن ” بقرية السلام بمدينة أرمنت، وذلك في إطار اللقاءات الجماهيرية التي يعقدها المحافظ بصفة دورية للتعرف علي مطالب وإحتياجات المواطنين عن قرب وبحث مشاكلهم ووضع حلول لها، بحضور اللواء علي الجزار رئيس مدينة أرمنت والعميد احمد طارق مدير المتابعة الميدانية وجمال فلتس مدير إدارة خدمة المواطنين وعدد من التنفيذيين .

بحث المحافظ مع المواطنين المطالب العامة الخاصة بالقرية وأهمها مشكلة ” قمائن الطوب ” المنتشرة بالقرية والأضرار البيئية التي تسببها بالإضافة الي إحتياجات القرية للمرافق من توصيل مياه الشرب والكهرباء للمنازل .

وشكا الأهالي من تهالك محولات الكهرباء وإنهيار الأعمدة وضعف التيار الكهربائي.

وقال أحد سكان القرية أن تعدادهم حوالي 25 ألف نسمة ولا يوجد بالقرية أي خدمات حيث يعانون من ضعف المياه وإنقطاعها، وكذلك التيار الكهربائي وعدم وجود صرف صحي أو مركز شباب ومكتب بريد ووحدة صحية وسيارة إسعاف، كما طالبوا بإنهاء مشروع إنشاء مركز رعاية الأمومة والطفولة بالقرية ووقف حالات التعدي علي الأراضي الزراعية وتوفير فرص عمل لشباب القرية .

وأشار المحافظ الي دراسة مطالب وإحتياجات أهالي القرية وإدخالها ضمن خطة التطوير، لافتاً الي قيام سلطات المحافظة بدراسة مشروع لتوفير فرص عمل للشباب وبحث إنهاء أزمة ضعف المياه بالقرية بعد تحويل إستهلاك قريتي المريس والضبعية من خط مياه أرمنت الي خط مياه القرنة .

وعن توصيل المرافق للمنازل المخالفة، أكد المحافظ أن مجلس الوزارء يبحث موقفها لإتخاذ قرار في هذا الشأن نظرًا لأنها مشكلة عامة علي مستوي الجمهورية.

وأشار المحافظ إلى الاكتفاء بعدد الوحدات الصحية الحالية ومحاولة توفيرأطباء لها، وذلك بعد مطالب الأهالي ببناء وحدة صحية بالقرية .

فيما أشار رئيس مدينة أرمنت الي التنسيق مع إدارة الكهرباء لإحلال وتجديد المحولات الكهربائية وإزالة الأعمدة المتهالكة، مشيرًا إلى أن إنشاء مكتب بريد يتطلب إشتراطات معينة وأن مركز رعاية الأمومة والطفولة ، الذي لم تستكمل إنشاءاته بحاجة إلى اعتمادات مالية.

وبعد أن أنهى محافظ الأقصر جولته بقرية السلام، قام بجولة ميدانية بقرية جزيرة أرمنت واستقل خلالها ” توك توك “.