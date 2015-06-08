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شباب على طول..عالم كندى يكتشف "إنزيم" يحافظ على العضلات فى سن الشيخوخة

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شباب على طول..عالم كندى يكتشف "إنزيم" يحافظ على العضلات فى سن الشيخوخة شباب على طول..عالم كندى يكتشف "إنزيم" يحافظ على العضلات فى سن الشيخوخة
سلطت صحيفة “Newsmax Health”، الضوء على اكتشاف عالم كندى لإنزيم ضرورى يوقف فقدان العضلات خلال سن الشيخوخة، واكتشافه مؤخرًا يمكن أن يكون له تأثير على برامج التمارين الرياضية واستخدام الأدوية التى تعمل على نمو العضلات.

وذكرت الصحيفة أن فقدان قوة العضلات يحدث مع تقدم العمر وذلك لأسباب غامضة ويساء فهمها، ولكن الاكتشاف من قبل علماء جامعة ماكماستر يمكن أن يبشر بالخير من حيث وقف فقدان العضلات فى سن الشيخوخة.

وأوضح العالم الكندى الدكتور جريجورى شتاينبرج، وهو المؤلف الرئيسى للدراسة وأستاذ الطب فى كلية مايكل ديجروت الطبية، أن هذا الإنزيم يسمى “AMPK” وهو معروف بدوره فى توازن الطاقة الخلوية، والوظائف التى تشمل تنظيم امتصاص خلايا الجلوكوز.

وأشارت الأبحاث السابقة إلى أن أنزيم “AMPK” ينشط مع ممارسة التمارين الرياضية، وعدم وجود هذا الإنزيم فى العضلات يؤدى إلى زيادة كبيرة فى فقدان العضلات خلال منتصف العمر.

وأضاف العلماء أن العلاج الوحيد المتاح هو ممارسة الرياضة، التى يمكن أن تكون أكثر أهمية مع تقدم العمر مما كنا نعرف.

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مصر 365