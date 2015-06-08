لفوائده المذهلة.. البريطانيون ينفقون مليون إسترلينى أسبوعيا على البنجر

كشفت "الديلى ميل" البريطانية أن الإقبال على شراء البنجر داخل بريطانيا قد ارتفع مؤخراً بشكل ملحوظ، حيث ينفق البريطانيون حالياً مليون جنيه إسترلينى أسبوعياً على شراء البنجر، نظراً لفوائده الصحية الاستثنائية وانضمامه لقائمة "السوبر فودز" والتى تتمتع بفوائد صحية عديدة.

وعلى الرغم من أن البنجر كان يعتبر من الخضراوات المخصصة لكبار السن، إلا أن الإقبال على شرائه قد ارتفع بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، وأنفق البريطانيون على شرائه 42.8 مليون جنيه إسترلينى فى عام 2013، بينما وصل حجم الإنفاق عليه خلال هذا العام 50.5 مليون جنيه إسترلينى.

وتابع التقرير أن الكثير من مشاهير مقدمى برامج التغذية والكتاب المختصين فى هذا المجال أشادوا بالفوائد الصحية للبنجر، لافتاً أنه تم طرح الكثير من المنتجات التى تحتوى عليه مثل العصائر وأنواع كثيرة من السلطة والحساء، بالإضافة إلى أنه أصبح متوفرا فى صورة شرائح يتم تقطيعها مثل الشيبس.

نشرت هذه النتائج على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية فى الثامن من شهر يونيو الجارى.

ومن أبرز الفوائد الصحية للبنجر، دوره فى خفض الضغط الدموى والحد من فرص الإصابة بأمراض القلب وخاصة حال تناوله فى صورة عصير، وكما أنه يعزز تدفق الدم إلى المخ ويقوى الذاكرة ويحد من الإصابة بمرض الخرف، وذلك حسبما نشر بالدورية "Hypertension" وكذلك مجلة "Nitric Oxide: Biology and Chemistry، وكما يساهم البنجر فى تعزيز أداء الرياضيين وتحسين قدرتهم على ممارسة الرياضة.

جدير بالذكر أن الإفراط فى تناول البنجر يجعل البول أحمر اللون أو فى إحدى درجاته، ويعتقد الكثيرون خطأ أنه دم، وكما يجب تناوله بحذر بالنسبة لمرضى حصوات الكلى نظراً لأنه غنى بالأوكسالات.