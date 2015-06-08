أخبار عاجلة

فيديو| مرتضى منصور: «كنت نائمًا.. لم أقرر الانسحاب من الدوري» -
مساء dmc - وزير التجارة والصناعة يرأس وفد مباحثات في وزارة التجارة الأمريكية لبحث التعاون الاقتصادي -
شيري ستوديو - السوبر ستار " شيرين عبد الوهاب " تشعل المسرح بأغنية " أه يا ليل " -
مساء dmc - مصر تدين القصف العشوائي لخان شيخون في إدلب السورية .. وتغيير موقف ترامب -
مساء dmc - الأزهر يجدد دعمه لتحركات القيادة السياسية والدولة في مكافحة الإرهاب والقضاء عليه -
شيري ستوديو - العرض الأخير في شيري ستوديو ... عرض في قمة الإبداع -
بدء تحديث بيانات البطاقات التموينية بالقاهرة الاثنين المقبل -
بدء تحديث بيانات البطاقات التموينية بالقاهرة الاثنين المقبل -
شيري ستوديو - النجم / باسل خياط ... عندما أرى صورة التين الشوكي أبكي لأني كنت أبيع التين الشوكي -
شيري ستوديو - شيرين عبد الوهاب ... أي حد يلعب في شعري أنام على طول -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

لفوائده المذهلة.. البريطانيون ينفقون مليون إسترلينى أسبوعيا على البنجر

Google+ Print
لفوائده المذهلة.. البريطانيون ينفقون مليون إسترلينى أسبوعيا على البنجر لفوائده المذهلة.. البريطانيون ينفقون مليون إسترلينى أسبوعيا على البنجر
كشفت "الديلى ميل" البريطانية أن الإقبال على شراء البنجر داخل بريطانيا قد ارتفع مؤخراً بشكل ملحوظ، حيث ينفق البريطانيون حالياً مليون جنيه إسترلينى أسبوعياً على شراء البنجر، نظراً لفوائده الصحية الاستثنائية وانضمامه لقائمة "السوبر فودز" والتى تتمتع بفوائد صحية عديدة.

وعلى الرغم من أن البنجر كان يعتبر من الخضراوات المخصصة لكبار السن، إلا أن الإقبال على شرائه قد ارتفع بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، وأنفق البريطانيون على شرائه 42.8 مليون جنيه إسترلينى فى عام 2013، بينما وصل حجم الإنفاق عليه خلال هذا العام 50.5 مليون جنيه إسترلينى.

وتابع التقرير أن الكثير من مشاهير مقدمى برامج التغذية والكتاب المختصين فى هذا المجال أشادوا بالفوائد الصحية للبنجر، لافتاً أنه تم طرح الكثير من المنتجات التى تحتوى عليه مثل العصائر وأنواع كثيرة من السلطة والحساء، بالإضافة إلى أنه أصبح متوفرا فى صورة شرائح يتم تقطيعها مثل الشيبس.

نشرت هذه النتائج على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية فى الثامن من شهر يونيو الجارى.

ومن أبرز الفوائد الصحية للبنجر، دوره فى خفض الضغط الدموى والحد من فرص الإصابة بأمراض القلب وخاصة حال تناوله فى صورة عصير، وكما أنه يعزز تدفق الدم إلى المخ ويقوى الذاكرة ويحد من الإصابة بمرض الخرف، وذلك حسبما نشر بالدورية "Hypertension" وكذلك مجلة "Nitric Oxide: Biology and Chemistry، وكما يساهم البنجر فى تعزيز أداء الرياضيين وتحسين قدرتهم على ممارسة الرياضة.

جدير بالذكر أن الإفراط فى تناول البنجر يجعل البول أحمر اللون أو فى إحدى درجاته، ويعتقد الكثيرون خطأ أنه دم، وكما يجب تناوله بحذر بالنسبة لمرضى حصوات الكلى نظراً لأنه غنى بالأوكسالات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365