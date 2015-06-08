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تناول عبوتين من المشروبات الغازية يوميا يعرضك للإصابة بالكبد الدهنى

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تناول عبوتين من المشروبات الغازية يوميا يعرضك للإصابة بالكبد الدهنى تناول عبوتين من المشروبات الغازية يوميا يعرضك للإصابة بالكبد الدهنى
تواصل الأبحاث الطبية المنشورة فى أفضل الدوريات والمجلات الطبية العالمية التحذير يوماً بعد يوم من أضرار المشروبات الغازية، وكشفت مؤخراً دراسة طبية حديثة أشرف عليها باحثون من جامعة تافتس الأمريكية أن تناول عبوتين من المشروبات الغازية يومياً يرفع فرص الإصابة بأمراض الكبد.

وشملت الدراسة 2634 رجلا وامرأة فى المرحلة العمرية المتوسطة، وكشفت النتائج أن المشروبات المحلاة بالسكر مثل الصودا يرفع فرص الإصابة بمرض الكبد الدهنى غير المرتبط بتناول الكحوليات "NAFLD " ، وكما أنها قد ترتبط بشكل أو آخر بالإصابة بأمراض القلب والسكرى، وهو ما يعد أمرا خطيرا للغاية.

وأضاف الباحثون أن المشروبات الغازية الدايت لم تتسبب فى المخاطر ذاتها، ولم ترفع فرص الإصابة بمرض الكبد الدهنى، بينما ساهمت العصائر المحلاة بالسكر أو مشروبات الفاكهة غير المحتوية على الصودا فى رفع فرص الإصابة بهذه الأمراض.

ونشرت هذه النتائج بالمجلة الطبية "Journal of Hepatology"، وكما نشرت على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية فى الثامن من شهر يونيو الجارى.

جدير بالذكر أن الكثير من الدراسات والأبحاث الحديثة قد حذرت من أضرار المشروبات الغازية الدايت أيضا، وأكدت أنها ترفع فرص الإصابة بتآكل الأسنان والاكتئاب وزيادة الوزن وترفع فرص الإصابة بالأزمات القلبية والسكتة الدماغية.

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مصر 365