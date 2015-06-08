بالصور.. محافظ الأقصر يستقل "توك توك" خلال جولته بجزيرة أرمنت

استقل محمد بدر، محافظ الأقصر، "توك توك"، اليوم الاثنين، عقب عبوره لجزيرة أرمنت الحيط، لتفقد المدرسة، والوحدة الصحية بداخلها، ولم يجد أى عامل داخل الوحدة الصحية، وأعلن إحالتهم جميعًا للتحقيق.

ورافق المحافظ خلال الجولة، العميد على الجزار، رئيس مدينة أرمنت، وأكد محمد بدر، فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع" أنه على أتم الاستعداد لتنظيم جولات بكل الوحدات المحلية بالأقصر، والوقوف على سير العمل بها.

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محافظ الأقصر يستقل توك توك بأرمنت



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المحافظ داخل التوك توك مع رئيس مدينة أرمنت



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المحافظ داخل توك توك بأرمنت الجزيرة



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وحدة جزيرة أرمنت الصحية



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محافظ الأقصر داخل التوك توك بعد إنهاء الجولة



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المحافظ يحيل العاملين بالوحدة الصحية للتحقيق