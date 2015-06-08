صيادلة السويس: 16 يونيو مظاهرة حاشدة بالقاهرة لرفض الحظر على النقابة

قال الدكتور محمود الريدى أمين عام نقابة الصيادلة بالسويس إنهم قرروا بعد اجتماع اليوم الذى دار بين الدكتور محيى الدين عبيد نقيب عام الصيادلة مع النقباء الفرعيين المحافظات على عقد على جمعية عمومية طارئ مكونة من 5000 دكتور صيدلى يوم 16/06 بدار الحكمة مصاحبة بوقفة احتجاجية وتظاهرة.

وأضاف فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن هذا الاجتماع والاحتجاج ضمن أشكال الاعتراض على رفض الصيادلة حكم المحكمة الصادر باستمرار الحظر على النقابة، وذلك خلافا للمادة 77 بالدستور.

وتابع أنهم يناشدون الرئيس عبد الفتاح السيسى التدخل لحل هذه الأزمة التى بدورها تؤثر على توزيع الأدوية فى مصر، حيث إن هذا الحكم يأتى فى مصلحة مافيا الدواء فى مصر والتى تقف لهم النقابة بالمرصاد.



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جانب من محضر قرار نقابة الصيادلة



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جانب من محضر قرار نقابة الصيادلة



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أعضاء نقابة الصيادلة