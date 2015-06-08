بالصور.. محافظ الأقصر يستقل "معدية" لتفقد جزيرة أرمنت الحيط

تفقد محمد بدر محافظ الأقصر مساء اليوم الاثنين، جزيرة أرمنت الحيط، وذلك للوقوف علي الحالة الطبية والتعليمية داخل المدينة والمواطنين، واستقل المحافظ المعدية و"لنش" في الطريق ذهاباً وإياباً من القرية.

وحرص عدد من الحضور والمواطنين علي إلتقاط الصور التذكارية مع المحافظ لدي تواجده داخل المعدية التي استقلها، وبحث مع مسئولو المدينة تحويل مدرسة قديمة ومتهالكة داخل الجزيرة لمركز شباب ورياضة للمواطنين والشباب بالقرية.



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محافظ الأقصر داخل المعدية مع مسئولي أرمنت



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المحافظ خلال تواجده بلنش جزيرة أرمنت الحيط



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المحافظ يتفقد جزيرة أرمنت الحيط



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المحافظ داخل المعدية مع قيادات أرمنت



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المواطنون يلتقطون صور تذكارية مع المحافظ



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صور تذكارية مع محافظ الأقصر للمواطنين



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محافظ الأقصر يتوجه لجزيرة أرمنت الحيط في معدية الأهالي



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جولة المحافظ التفقدية في مدينة أرمنت



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الأهالي يقدمون الشكاوي للمحافظ



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محافظ الأقصر يواصل الجولات بالأقصر