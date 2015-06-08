اكتشفي "جنيف" في يومين

تقع مدينة "جنيف" الملقّبة بـ"عاصمة السلام" في جنوب غرب سويسرا، بالقرب من الحدود الفرنسية. وهي تُعدّ ثاني أكبر مدن البلاد، بل هي مدينة عالمية ومركز دبلوماسيّ هامّ، بسبب وجود العديد من المنظمات الدولية، بما في ذلك مقرّ مجموعة من الوكالات التابعة للأمم المتحدة والصليب الأحمر، فضلاً عن استضافتها أكبر عدد من المنظمات الدولية في العالم.

تتمتّع المدينة بمناخ معتدل فشتاؤها بارد نسبياً، وصيفها حارّ. يتوزّع هطول الأمطار بشكل مناسب طوال العام، على الرغم من أنّ الخريف هو أكثر رطوبة قليلاً من المواسم الأخرى. تهبّ العواصف الثلجية بالقرب من بحيرة "ليمان" في الشتاء، أمّا في الصيف فيُمكن الاستمتاع بالسباحة في البحيرة. تخضع قمم جبال الألب، التي تحيط بالمدينة لتساقط الثلوج بنسبة كبيرة لتُصبح مناسبة لممارسة التزلج على الجليد. من أهمّ المنتجعات: "فيربير"، و"كرانس مونتانا" الذي يبعد أكثر من ساعتين بالسيارة عن وسط المدينة، فضلاً عن "مونت ساليف" الذي يقع على الجانب الآخر من الحدود مع فرنسا.

"جنيف" هي واحدة من المدن الأكثر شهرة في العالم، وتبدو مركزاً لرجال الأعمال الأثرياء. وهناك الكثير لاستكشافه في عطلة نهاية الأسبوع التي لا تحتاج إلى أكثر من يومين، حين تكون المدينة هادئة قليلاً مقارنة بأيام الأسبوع المزدحمة.

1- تجوّلي في "المدينة القديمة": تحتوي "المدينة القديمة" على بعض مناطق الجذب، بما في ذلك متحف "باربير ـ مولر"، وصرح "سانت بيير الديني"، و"ميزون تافل". يحلو استكشاف المنطقة التاريخية سيراً على الأقدام على الأرصفة المتعرّجة في الأزقّة المليئة بالمقاهي والمحالّ والمعالم التاريخية عند كلّ منعطف. يُعتبر "دو بورغ دي فور" المركز التقليدي للمدينة القديمة، ويضمّ العديد من المتاجر الأنيقة.

2- التقطي صور "السيلفي" أمام النافورة: إنها معلم مثير للإعجاب، ويصل ارتفاعها إلى 140 متراً في الهواء، ممّا جعلها النافورة الأطول في العالم. ومن المؤكّد أنّها الصورة الأيقونية التي تُستحضر في أذهان كثير من الناس عندما يفكّرون في جنيف؛ فهي تُعتبر صمّام الأمان لشبكة الماء الهيدروليكيّة المحليّة.

3- خذي استراحة في حديقة "باستون" النباتية: تقع تحت البلدة القديمة في قلب المدينة، حيث يحلو التنزّه بين الأشجار المصطفّة بشكل لافت. وتُعتبر رقعة الشطرنج العملاقة واحدة من مناطق الجذب الرئيسية في الحديقة، التي تجاور "إينارد" ومقرّ حكومة المدينة ومبنى الجامعة القديم مع مكتبته. وتضمّ الحديقة حلبة التزلج على الجليد المخصّصة للأطفال في الشتاء. ويحلو ارتشاف فنجان القهوة في الصيف في مقهى "دو بارك دي باسون".

4- استمتعي بالتسوق في المحالّ التجارية الشهيرة: تكثر المحالّ التجارية الفخمة في "جنيف". في هذا الإطار، يقدّم متجر "جولبس" تجربة تسوّق ممتعة في وسط المدينة، حيث يمكن قضاء ساعات في معاينة الملابس والأدوات المنزلية ومستحضرات التجميل. فإن لم تكوني من عشّاق التسوّق، فإن المتوفّر في "جلوبس" قاعة الطعام وتقديم الكعكة الشهية، و"السوشي"، و"الكريب" و"البرغر". يُمكن زيارة "جولبس" من الإثنين إلى الأربعاء، من التاسعة صباحاً حتى السابعة مساء، فيما تبقى أبوابه مفتوحة حتى التاسعة من مساء الخميس؛ أمّا في يومي الجمعة والسبت فيقفل عند السادسة مساء.

5- زوري "متحف التاريخ والفن": يقع في شارع "شارل غالان"، ويحتوي على مجموعة غنيّة من الفنون التطبيقيّة والآثارات والأسلحة، كما يحضن معرضاً للصور في الطابق الأرضيّ، حيث يتمّ عرض الكنوز الفنية اليونانية والرومانية وآثار شرق البحر الأبيض المتوسط، فضلاً عن مقتنيات الفن المصري.

شاهدي أيضاً: