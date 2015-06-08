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5 أشياء يتعلمها الجنين وهو في رحم أمه

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5 أشياء يتعلمها الجنين وهو في رحم أمه 5 أشياء يتعلمها الجنين وهو في رحم أمه

الإثنين 08-06-2015 12:15

قد يتحرك الجنين في بطن أمه بعنف وحركات ما هي إلا رد فعل على الضجيج، الذي يسمعه ويستغربه وهو داخل رحم أمه، فما الذي يقصده من ردات الفعل هذه؟

اللغة
يلتقط في الأشهر الأخيرة من وجوده في رحم أمه بعض الأصوات، التي تطلقها عند قراءتها لكتاب ما بصوت عالٍ. وبعد ستة أسابيع من الولادة قد يتوقف عن الرضاعة عندما يسمع القصص مرة ثانية.

رؤية الضوء
عندما يتم تسليط الضوء على بطن الأم في الشهر السابع، فإن الجنين تزداد حركته؛ ليتفادى تلك الإضاءة التي لم يتعود عليها.

الأطعمة
في الشهرين السابع والثامن يميز بين الذوق المالح وكذلك مذاق الثوم والبصل، وهو بذلك يطور حاسة ذوق مدهشة.

حاسة الشم
في الشهرين السابع والثامن يبدأ بتطوير حاسة الشم، وأولى الروائح التي يشمها بعد فترة الولادة هو رائحة الأم.

التوتر
الحالة العاطفية المتوترة للأم يمكن أن تنتقل إلى الجنين الذي يمكن أن يصاب بالاضطراب العاطفي بعد الولادة، فإذا كنت تعانين من توتر شديد، فعليك التأكد بالتحاليل، ما إذا كان جنينك قد تأثر به عقلياً.

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سيدتي